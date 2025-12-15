Los machirulos

Emergen como los hongos. Mi asombro es máximo. La expectación, también. Todos los medios de comunicación, tanto a la derecha como a la izquierda, mantienen en cartelera la enésima función. Así, nos tienen al tanto de las andanzas de los otrora caballeros, mutados ahora en ‘machirulos del presi’. Los protagonistas conforman ese grupo de elegidos que fueron amigos íntimos de Pedro Sánchez.

Estos depredadores, en un ataque de desenfreno mantenido en el tiempo, como si de una enfermedad crónica se tratara, tomaron nuestros códigos, civil y penal, y los convirtieron en camitas para los gorrinos.

Con inusitado frenesí malversaron, robaron, extorsionaron y acosaron sexualmente. También usurparon, defraudaron, alteraron precios y no les dolieron prendas para delinquir contra la hacienda pública, por ellos rebajada entonces a ‘haciéndomelo y púbico’.

Falsearon documentos mercantiles y también oficiales. No se privaron de cometer cohechos, ni qué decir del tráfico de influencias, de comisión diaria (y varias veces en el mismo día) que se consumaba con frecuencia variable.

Las prevaricaciones estaban en los menús diarios y en todas las comidas. Se las ingerían a mordidas, ‘ricos’ bocados llamados ‘comisiones’.

Nuestro Pedro está tan acorralado… No se entiende que pueda ver, oír y leer cómo sus colaboradores más estrechos se encuentran en prisión o están a punto de entrar; y su esposa, hermano y unos cuantos de sus ministros están señalados por la Justicia, con informes de la UCO que los apuntan como posibles corruptos.

Pedro, sabemos que no tienes vergüenza. Pero por tu bien, por tu salud mental y física, debes tirar la toalla. No te resistas más a recibir, como ciudadano de a pie, la hecatombe que se te avecina.

Pero también sabemos de tu cobardía. Creerás, equivocado, que todo el tiempo controlarás lo que se dice y lo que se filtra. No te engañes. La bomba está dentro. Y hace meses que está en cuenta atrás.

Tus socios de gobierno catalanes, vascos, Sí Se Puede, Sumar y Coalición Canaria (según asunto éste último) te quieren acongojado para manipularte a placer. Para ellos eres una vaca lechera. Te exprimen cada día. Pero lo que sacan es de todos los españoles. Te aguantarán… hasta que revientes.

Estás a tiempo. Salta de ese barco. Si no, tus machirulos te convertirán en una madeja de despojos que, tras un soplido, te depositarán en el retrete. Después, sin miramientos, tirarán de la cisterna.

Váyase, por favor. Se lo digo sin acritud y con respeto. Tengo exquisitas amigas socialistas de pro que no dan crédito a lo que ven y escuchan. Lloran por las esquinas tinerfeñas mientras sueñan que pronto llegará el día en que esta pesadilla macabra que cada día les asusta, conmueve y deprime, termine.