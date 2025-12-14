Campeones en contaminación

Hay un mapa ‘en vivo’ del mundo que muestra la producción eléctrica en cada momento. Permite identificar a los países o zonas más sucias del planeta. Por si no lo saben -confieso que no lo sabía- Canarias tiene el honor de estar casi siempre entre los lugares más contaminantes. Compartimos ese cochambroso podio con Polonia y el Chad, emitiendo en ocasiones más de 800 gramos de CO2 por cada kilowatio hora que producimos.

Los mismos ardorosos calentólogos que apelan a la necesidad de combatir el cambio climático y nos azuzan para que nos compremos un coche eléctrico; que hacen leyes para que no podamos circular con vehículos de combustión por el centro de las ciudades o que nos obligan a pagar por un certificado de eficiencia energética en nuestras viviendas gastando una pasta en aislamientos térmicos y otras hierbas, son los que mantienen en Canarias, sin problema ni aparente contradicción, dos centrales térmicas de producción de energía eléctrica que expulsan cada año más de cuatro millones de toneladas de CO2 al medio ambiente. Porque en vez de usar gas siguen quemando fuel oil maloliente. Esas dos grandes centrales son las principales responsables -mucho más que los coches, los puertos y los aeropuertos- de la cantidad de veneno que emitimos a la atmósfera. Si no nos intoxicamos es simplemente por la bendición de los alisios, que barren la atmósfera cada día.

Nuestras islas tienen tres problemas concatenados: aumento de población y demanda energética, obsolescencia de muchas plantas de generación y dificultades en el mallado de una red que funciona casi al límite. No es extraño, por tanto, que desde el año 2009 hasta hoy Canarias haya sufrido el tercermundista fenómeno de padecer nueve ceros energéticos. Para producir energía se utilizan motores que son verdaderas carracas -peores que nuestros coches- cuya vida útil terminó ya hace muchos años. Cada día que pasa aumenta el consumo y cada día que pasa estamos jugando con fuego porque el sistema puede colapsar.

Hace dos años se decretó una emergencia energética y se aprobó la instalación temporal de nuevas plantas de generación para intentar evitar un desastre cantado. Ahora se ha impulsado la instalación de nuevas plantas de generación -con la mayor capacidad en manos de una empresa de Baleares, así nos las gastamos aquí- que seguirán utilizando derivados del petróleo.

Se rechazó el uso del gas natural -menos contaminante- porque para qué, si íbamos a desarrollar las renovables. Y nos cargamos la inversión de quinientos millones de euros en dos regasificadoras. Sin embargo, el discurso de que Canarias está apostando por las energías renovables no se sostiene. Se están cargando las instalaciones de nuevos parques. Los informes ambientales y la oposición algunos colectivos están retrasando o impidiendo la puesta en marcha de proyectos de renovables. Y además, de poco sirve tener producción de estas nuevas energías si no hay un sitio donde almacenarlas, porque a veces no hay viento o no hay sol. Los discursos van por un lado y la realidad por otra.

El Gobierno canario aprobó esta pasada semana un decreto para ‘proteger la atmósfera’ de Canarias. ¿Cómo? Según el texto, haciendo cumplir a las industrias los estándares de emisiones permitidas. ¿Eso implica que en las dos centrales de Endesa van a quemar agua de colonia? Como no me lo creo, me temo que la única forma de que el decreto sea útil y evite la humacera es que impriman miles de ejemplares, los arruguen, formando una gran pelota de papel, y taponen las chimeneas de Granadilla y Jinámar. Eso podría funcionar. Aunque se nos descongelarían los langostinos porque la luz se iría a freír puñetas.

Todo el mundo quiere renovables, pero que que se instalen en el solar del vecino. Que los parques de generación se pongan en San Borondón, que es la única isla donde pueden implantarse sin problema. Queremos lapas sin mojarnos las nalgas. Presumimos de la descarbonización, pero somos campeones de la contaminación.