Al final van a darle la razón a Donald Trump

Trump acusa a la UE de ser un grupo de países "en decadencia" liderado por "débiles"

Al final, la Comisión Europea y los países que llevan la voz cantante en el apoyo financiero y militar a Ucrania van a dar la razón a la denuncia de Donald Trump en su Estrategia de Seguridad Nacional sobre la falta de democracia en Bruselas.

¿Cómo interpretar de otro modo la decisión de la Comisión que preside Ursula von der Leyen de recurrir a los poderes de emergencia que autoriza el artículo 122 de los tratados para saltarse los vetos de varios países miembros a la inmovilización de los activos rusos para un crédito multimillonario a Kiev?

Bruselas pretende inmovilizar con tal fin 210.000 millones de euros que son propiedad de la Federación Rusa en la reunión del Consejo Europeo que se celebrará la próxima semana y en el que Hungría y otros gobiernos podrían presentar su veto. 90.000 millones de euros de ese total se desembolsarían en los dos próximos años.

Los poderes extraordinarios para casos de emergencia que esgrimen la Comisión y los Gobiernos que apoyan esa medida de castigo a Rusia no exigen el voto unánime de los veintisiete miembros para la aprobación de la medida, sino que basta una mayoría cualificada.

Pero ¿de qué emergencia se trata si no es de las dificultades presupuestarias de los países europeos, obligados a recurrir al dinero ajeno para prolongar la guerra de Ucrania al menos durante dos años con la esperanza de seguir debilitando a Rusia?

El portavoz del Gobierno húngaro, Zoltan Kovács, advirtió al respecto que, de procederse como pretende la Comisión, se habrán cruzado «todas las líneas rojas».

La decisión, si es que finalmente se adopta, será al mismo tiempo un claro mensaje de desafío a los EEUU de Trump, que pretendían dedicar los activos rusos congelados en Europa a dos fondos de inversión, uno de ellos ruso-estadounidense.

El Gobierno de Bélgica, sede del banco Euroclear, donde está el grueso de los activos rusos, se ha opuesto hasta ahora a la medida propuesta por los riesgos legales que representa para ese país en el caso prácticamente seguro de una demanda judicial rusa.

De llevarse finalmente a cabo, lo que pretende la Comisión indicaría a terceros países, empresas o inversores particulares de otras parte del mundo, incluidos los asiáticos o los de Oriente Medio, que su dinero podría no estar tan seguro en la UE.

De esa forma, Europa, que sufre ya en sus propias carnes el impacto negativo de las sanciones a Rusia, estrecha aún más el lazo de la soga con que parece dispuesta a ahorcarse por su enfermiza obsesión antirrusa.

La Unión Europea es sobre todo una construcción legal, su funcionamiento y sus poderes se basan en un complejo marco jurídico, y decisiones como la que se dispone a adoptar no pueden sino poner en cuestión sus propios fundamentos y crear peligrosas divisiones en el bloque.

Mientras tanto, inasequible a los llamamientos que se le hacen desde la Casa Blanca, y alentado por el trío que forman Macron, Starmer y Friedrich Merz, el presidente ucraniano se niega a cualquier concesión territorial a Rusia.

Y aunque se dice dispuesto a organizar nuevas elecciones presidenciales, como le ha sugerido que haga Donald Trump, pone sus condiciones como la de que EEUU debe ofrecer garantías de seguridad, ratificadas además por el Congreso de Washington.

¿Garantías como que se envíe a soldados de la OTAN a Ucrania para vigilar las elecciones o que se establezca una zona de exclusión aérea y EEUU se comprometa a derribar cualquier avión o misil ruso que la violen?