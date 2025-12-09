Retratos y transparencia

Hoy será inaugurado un retrato de Gustavo Matos en el Parlamento de Canarias. El acto se inscribe en la costumbre –relamida, farandulera, egomaniaca– de mandar a pintar un retrato a los expresidentes de la Cámara y colgarlos –a los retratos– en una estancia diminuta llamada pomposamente Sala de Presidentes. La costumbre, como es obvio, imita la práctica similar que se desarrolla en el Congreso de los Diputados desde hace décadas. Es uno de esos gestos cursis con el que las asambleas autonómicas pretenden obtener una pátina de grandeza institucional. Gustavo Matos ha sido uno de los mejores presidentes del Parlamento canario pero también el objeto de una supuesta investigación interna del PSOE, su partido, de la que nunca más se supo. Pero la costumbre del cuadro ha honrado (es un decir) a todos sus predecesores. La tradición hunde sus raíces en el siglo XIX, cuando cuadros de batallas (pasadas y contemporáneas) y retratos de personalidades (militares y políticos) formaban parte de la legitimación nacional del presente a través de la conmemoración pictórica del pasado. Despegada de este origen lo de los cuadros de los presidentes parlamentarios es la mera ritualización de una cursilería. En ninguna de las sedes de la Presidencia del Gobierno existe una sala con retratos de los exmandatarios. Y nadie la echa en falta.

¿Qué precios se pagan por estos cuadros? ¿A cuánto sale este entrañable rendez-vous autista? ¿Cuatro, cinco, seis mil euros? ¿Y por qué tenemos que pagar esto? ¿Por qué debemos apoquinar los cuadros de exministros? Son sus narcisismos, no nuestras responsabilidades. Como quizás algún que otro lector recuerde, servidor ha criticado una y otra vez, sin ningún resultado, que se desconozca lo que cobra mensualmente la actual presidenta del Parlamento de Canarias, y lo mismo ocurrió con Matos y todos sus predecesores. La señora Astrid Pérez percibe sus ingresos por cuatro vías: su sueldo base como diputada, sus complementos como presidenta del Parlamento, sus dietas y –es un detalle maravilloso– una modesta tarjeta de gastos que le es renovada anualmente. Todas las cantidades que devenga por estos conceptos deberían comunicarse mensualmente y publicarse en el sitio web del Parlamento de Canarias. Con el mayor descaro Pérez no sólo se abstiene de hacerlo, sino que no ofrece ninguna explicación. Es una verdadera tomadura de pelo a los ciudadanos contribuyentes y no supone la única en un parlamento que no les sale precisamente barato a los canarios: en muy pocas comunidades autónomas se soporta una brecha tan amplia como la que existe en Canarias entre el sueldo medio de los ciudadanos y el que cobran los parlamentarios, y en particular, la nobleza que integran los miembros de la Mesa de la Cámara y los presidentes y portavoces de los partidos representados.

Esta situación deleznable convierte en un personaje enervante al comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, un cargo independiente designado precisamente por el Parlamento de Canarias, pero que nada quiere o puede decir sobre la gestión económico- financiera del Parlamento de Canarias y menos aún de los sueldos y gajes de sus señorías. Bien entendido un detalle: la transparencia obligada en una democracia parlamentaria digna de tal nombre no se detiene únicamente en lo económico. Como ejemplo elemental está la información debida sobre los encuentros y visitas en los despachos de los representantes públicos. Consejeros y diputados, directores generales o responsables de empresas públicas pueden reunirse en su domicilio o su bar preferido con quienes le apetezca sin estar obligados a ninguna explicación, pero las reuniones en sus despachos o en otras sedes oficiales deben ser conocidas puntualmente por los ciudadanos: deben forman parte de una agenda pública y de universal conocimiento. No es una novedad. Es una práctica de transparencia usual en otros países donde se pintan menos retratos pero los políticos están mejor retratados.