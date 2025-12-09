La peste porcina está matando a los jabalíes. Pero no solo los cerdos están amenazados por el virus. En los medios de comunicación cuelgan del gancho de los titulares algunos ilustres fiambres, que se creyeron invulnerables; protegidos por el poder político.

Hay que reconocerle a las mujeres socialistas una coherencia de la que carecen sus compañeros. Decía Marx que la forma de vida determina la conciencia. Esa puede ser la explicación para que la pléyade de altos cargos que vive en el entorno de Moncloa haya cerrado los ojos y tapado la nariz con una pinza para moverse por el goro en que se ha convertido el foro.

El hecho lamentable es que el Gobierno que surgió de una censura a la corrupción ha terminado devorado hasta las entrañas por aquello que venía a erradicar. El hecho es que la respuesta del líder socialista, Pedro Sánchez, a la descomposición de su entorno de confianza más directo son los mismos lugares comunes que visitó su predecesor, Rajoy, cuando no directamente la desvergüenza de afirmar que no conocía personalmente a quienes fueron para él como uña y carne. La peste porcina se manifestó en forma de olorosas chistorras que se movían por los bolsillos de sus secretarios de organización y los empresarios que se forraron a la sombra de las adjudicaciones. Y aunque se ha aislado a los animales afectados existe la sensación de que la infección se va a extender.

Las mujeres socialistas han demostrado mucha menos tolerancia con la falta de ética. Han renunciado al silencio cómplice como precio para conservar sus cargos. A José Luis Ábalos, en ese contexto, le ha dañado muchísimo más su vida personal que su supuesta conducta delictiva. El espectáculo de sus amigas colocadas en empresas públicas ha sido como ácido sulfúrico en las filas del feminismo socialista. Que es el mismo que se ha sublevado por la forma en que el PSOE intentó ahogar las denuncias por acoso sexual realizadas contra Francisco Salazar, el hombre que Pedro Sánchez estuvo a punto de colocar como nuevo secretario de Organización por Santos Cerdán. Una pena que estallara el escándalo horas antes de que hiciera el nombramiento porque habría conseguido un pleno: tres de tres. Y bichados.

A Carmen Calvo la liquidó Sánchez porque terminó harta y enfrentándose al feminismo radical de Irene Montero y su troupe. Ese que gastaba dos millones de euros de cursos de masturbación femenina para las mujeres mayores de sesenta años. Pero ahora mismo debe andar profundamente preocupado por el cabreo que han manifestado las mujeres socialistas con un Gobierno que exige a las empresas planes de igualdad y medidas contra las conductas sexistas, pero las tolera silenciosamente en el mismísimo edificio de Presidencia. Las denuncias que realizaron las trabajadoras en el seno del partido ni se tramitaron ni escandalizaron. Solo su revelación por un periódico terminó esparciendo el estiércol de la cochinera.

Así que el Gobierno que vino a luchar contra la corrupción, el más feminista de la historia, está ahora mismo en cuarentena y cercado por la peste. Y ya saben que estas epidemias suelen acabar con el sacrificio de animales. Habrá que estar pendientes de Extremadura.