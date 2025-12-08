Cataclismos estelares

Impresión artística de una enana blanca en una binaria cataclísmica magnética del tipo polar intermedia. En estos sistemas, el disco de acreción, formado por el material robado de la estrella compañera, no llega directamente hasta la superficie de la enana blanca. En su lugar, el campo magnético de la enana blanca interrumpe el disco en las regiones internas y redirige el gas hacia los polos magnéticos, donde impacta violentamente, liberando energía. / ESO/M. Kornmesser, L. Calçada

Kataklysmos, del griego, significa “gran inundación” o “destrucción repentina”. Es el nombre con el que se bautizó a unas estrellas del cielo que mostraban variaciones de brillo muy violentas y sobrevenidas repentinamente.

Fue en los años setenta cuando se entendió que estas estrellas variables no eran en realidad una sola estrella, sino un par de ellas. De hecho, una estrella viva y una estrella muerta: una enana blanca. Las enanas blancas son los ‘cadáveres’ que deja una estrella como el Sol al morir. No son tan densos como sus parientes, las estrellas de neutrones y los agujeros negros (núcleos de las estrellas masivas), pero no se quedan muy atrás. Tienen una masa similar a la del Sol y un tamaño similar al de la Tierra.

A la enana blanca la acompaña una estrella similar al Sol. Orbitan lo suficientemente cerca como para que la inmensa fuerza gravitatoria del objeto compacto sea capaz de arrancar y devorar las capas más externas de la desafortunada compañera. Como el material robado tiende a mantener el movimiento que tenía en la estrella (conservación del momento angular, lo llamamos en Física), cuando cae lo hace formando un disco alrededor del objeto compacto. Debido a la fricción que se produce entre las diversas capas del disco, la temperatura aumenta a niveles tan altos (unos 10 000–30 000 grados) que se liberan enormes cantidades de energía, sobre todo en forma de luz ultravioleta. Es esa energía, producida en el disco al caer el material, la que causa esas subidas de brillo violentas y repentinas que le dieron nombre a estos sistemas: Variables Cataclísmicas.

A día de hoy conocemos más de mil Variables Cataclísmicas. Un número considerable si lo comparamos con las 300 binarias de rayos-X que tenemos identificadas. Las binarias de rayos-X (viejas conocidas de esta sección) son como sus primas, pero sus primas ZumoSol. Con un objeto compacto mucho más extremo (una estrella de neutrones o un agujero negro), la gravedad de estos sistemas es también mucho mayor. Eso lleva a que las zonas internas del disco de las binarias de rayos-X alcancen temperaturas de millones de grados. Y a esas temperaturas, el sistema emite su energía principalmente en forma de rayos-X, que es de donde reciben su nombre. Pero, por otro lado, comparten muchas cosas. De hecho, muchos de los modelos de acreción que hoy se aplican a las binarias de rayos-X fueron en un principio desarrollados para las cataclísmicas.

Las variables cataclísmicas se subdividen en varias clases. Por un lado, se clasifican dependiendo de su variabilidad. Y como en Astrofísica somos muy románticos, seguimos utilizando los nombres históricos con los que se bautizaron algunas de estas fuentes, a pesar de que nacieron de la confusión astronómica de otras épocas. Por ejemplo, tenemos las novas clásicas, que se llamaron así porque, cuando pegaban un fogonazo de brillo de repente, parecía que había nacido una “estrella nueva” en el cielo (nova stella, en latín). Estas experimentan abrillantamientos extremos una sola vez en miles de años, cuando el material acumulado en la superficie de la enana blanca explota en una reacción termonuclear. Si estas explosiones suceden cada pocas décadas, las llamamos recurrent novae.

Otra clase fundamental son las dwarf novae (o “novas enanas”), que muestran erupciones menos energéticas que las anteriores (de ahí su nombre), pero mucho más frecuentes, cada pocas semanas o meses. Además, en este caso no se trata de explosiones termonucleares en la superficie de la enana blanca, sino de erupciones en el disco: una inestabilidad térmica provoca que, de repente, el sistema aumente su brillo varias magnitudes. Luego vuelve a la calma… hasta el próximo zambombazo. Y aquellas que no vuelven a la calma, sino que están siempre brillando, tragando material a un ritmo tan alto y constante que el disco permanece brillante todo el tiempo, las llamamos nova-like.

Y para cerrar, hay una familia especialmente interesante: las cataclísmicas magnéticas. En estos sistemas, como muestra la imagen de hoy, la enana blanca tiene un campo magnético tan fuerte que no se puede formar un disco completo. El gas es redirigido hacia los polos magnéticos. En los casos más extremos —las polares— el disco desaparece por completo, y el material cae directamente por las líneas del campo, generando emisión en rayos-X. En los casos intermedios, las polares intermedias (no nos hemos exprimido mucho el tarro aquí), el disco aún existe, pero se ve truncado en las regiones internas, donde el campo ya domina.

Precisamente, este último grupo de sistemas es uno de los focos de investigación de nuestro grupo. Estamos intentando medir con precisión la masa de las enanas blancas en estos sistemas y responder a una pregunta que sigue abierta: ¿son estas enanas blancas más masivas que otras, debido a todo el material acumulado durante las fases de acreción?

Biografía Montserrat Armas Padilla es una astrofísica gomera que trabaja actualmente en el Instituto de Astrofísica de Canarias como investigadora Ramón y Cajal. Tras licenciarse en Física en la Universidad de La Laguna y trabajar en el Departamento de Física Aplicada de la misma, se marchó a Holanda para llevar a cabo su tesis doctoral en la Universidad de Ámsterdam. Ha disfrutado de estancias de investigación en diferentes instituciones como la Universidad de Kioto (Japón) y la Universidad de Oxford (Reino Unido), siempre dedicada al estudio de estrellas de neutrones y agujeros negros mediante datos de rayos-X.

