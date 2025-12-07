El pasado es ahora mismo

Estábamos en la escuela y nos decían la historia sagrada, la propia de la Iglesia y la más perentoria, que era la otra historia sagrada, la de los que ganaron la guerra. En mi pueblo había un hombre que iba siempre fumándose un puro como si en la esencia de aquel aditamento estuviera también su poder falangista. Mandaban quienes habían ganado, humillaban a los que perdieron o, simplemente, no habían hecho el viaje que entonces los hubiera facultado para ser parte de lo que aquellos habían sido: los ganadores.

Los maestros que no fueron fusilados o desterrados fueron sustituidos por aquellos que habían sido parte de los vencedores. Yo fui alumno de uno de aquellos maestros, y sucesivamente mis compañeros y yo fuimos conociendo a los represaliados que salieron a la vida como Dios les dio a entender. Nosotros, los chicos que nacimos en 1948, por ejemplo, no conocimos otro mundo que aquel de la dictadura.

Duró tanto la dictadura, con su implacable gesto burlón, que durante años no supimos otra regla que la que mandaba en aquel tiempo: la regla del vencedor. Alguna vez conté lo que me pasó de niño cuando le fui a pedir al alcalde de mi pueblo, que era falangista y entorchado, que me diera una beca para pagarme la escuela, que entonces no era obligatoria (ni para chicas ni para chicos) y, además, era de pago. Ya había pasado la primaria, y me tocaba acercarme al bachillerato. Y el alcalde le dijo al ujier que lo cuidaba que me hiciera salir de allí, pues “el alcalde no recibe a pordioseros”.

Mi hermano estudió hasta cuando lo llamó la mecánica a dejar la escuela, y yo seguí estudiando porque era asmático crónico y no tenía otro porvenir que el de aprender a leer y a escribir sentado en mi casa, junto a mi madre, esperando a que al atardecer llegaran todos los restantes miembros de la familia. Mi madre me enseñó las cuatro reglas, y algunas más, y en un tiempo yo era el muchacho que le escribía las cartas que las mujeres, analfabetas casi todas, enviaban a los hombres que se habían ido a Venezuela…

Vivimos ese tiempo, en el barranco, o más allá del barranco, cerca de la foguetería, donde nos daban medias pesetas por limpiar las cañas que luego transportarían los voladores al aire cansino de los pueblos… En ese tiempo, y hasta mucho después, ni en casa ni en la escuela ni en la calle se hablaba de lo que les había pasado a nuestros padres, de lo que fue la guerra para ellos (los que habían perdido, los que fueron perseguidos) porque la ley era el silencio, el parte de la Radio Nacional de España, las órdenes de la Iglesia y de las autoridades. Éramos un pueblo ignorante del pasado porque éste se decía entre bisbiseos y hasta muy tarde.

Fue una época muy dura, muy difícil, pues se basaba en el orden y en el respeto a la ignorancia, que manchaba la vida de los pueblos y de las regiones, hasta el fin del dictador. Cuando murió Franco, que mandó matar hasta el final, hubo manifestaciones que tendían a glorificarlo, como si las lágrimas (falsas) del último presidente que tuvo en vida, Carlos Arias Navarro, el carnicerito de Málaga, pudieran sacarlo del ostracismo al que lo reclamaba el más allá.

Ha pasado tanto tiempo de todo eso que ahora parecería que nadie se acuerda. Pero se acuerda ahora todo el mundo, unos para lamentar el recuerdo que ahora se le regala a aquel sátrapa que salió del Monte de la Mercedes para dirigir la guerra que él mismo alentó, y otros para celebrar el pasado como si en él hubiera habido la libertad que ahora se proclama como esencia del pasado.

Es una maldad que los jóvenes de ahora estén en las calles y en las plazas haciéndose eco de aquellos que glorificaron a Franco cuando el dictador formaba parte de los vivos. Y así es, por ahí multitud de muchachos se aprestan a celebrar, cada vez que Vox o sus sucedáneos les tocan corneta, la resurrección de Franco, aquel muerto que ahora alcanza una resurrección mentirosa que trata de acabar con la democracia para hundirla otra vez en las orillas del mar donde fueron sacrificados aquellos a los que la dictadura mandó matar.

Es un tiempo muy delicado; más delicado que nunca, me parece, pues la Transición cambió el rumbo de las cosas cuando el falangismo residual fue reducido en las Cortes y fue la democracia (Europa, el mundo) la que nos salvó de las garras de Blas Piñar y sus secuaces. Esos secuaces están ahí, ahora, tocando la corneta del fascismo, otra vez, simulando patriotismo donde solo hay la pasión que resucita el odio.

Por eso, porque eso es así, me llenó de alegría asistir, con otros escritores o maestros, a una iniciativa (Cultura es Libertad) que trata de juntar a jóvenes estudiantes de hoy con expertos de .la vida, del presente y del pasado. La lista es larga: Víctor Berástegui, vicepresidente de la Asociación de Memoria Histórica Masónica; Elfidio Alonso, leyenda del periodismo y del folklore; Marcela Rodríguez (activista en defensa de los derechos LGTBIQ+), Suso Junco (activista y cantautor), Izaskun Legarza (fundadora de la Librería de Mujeres), María Jesús Pablo (profesora y activista), Ernesto Rodríguez (escritor y creador del Festival de Cuentos de Los Silos), Fernando Rodríguez Junco (ex Bibliotecario de la Universidad de La Laguna), Mercedes Pérez Schwartz (Presidenta de la Asociación de la Memoria Histórica de Tenerife), Margarita Rodríguez Espinosa (Vicesecretaria del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias) y los hermanos Ríos, Teodoro y Santiago, directores de cine…

Una lección brava de democracia, propiciada por el gobierno civil de Tenerife. La idea es escolar, pero profunda: juntar a personalidades que conocen la larga historia de silencio y ruindad para que los jóvenes de hoy sepan de las fallas del tiempo, para que reparen, los que hayan de repararlas, las ignorancias que la escuela o la universidad, o la vida, o las mentiras de la historia, han hecho prosperar como verdad cuando han sido generalmente una falacia.

Nos juntaron en un hermoso lugar de La Laguna, en el Camino Largo. Los jóvenes estudiantes nos fueron preguntando por lo que sabíamos, y seguramente los que me precedieron y los que siguieron les dirían lo que yo no supe decirles. Pero estoy seguro de que recibieron del pasado que nosotros representamos una idea que no se irá con nosotros: que la guerra fue una decisión fascista que acabó con un porvenir que luego fue de ruindad y de tristeza. Hacía mucho tiempo que yo no asistía a algo tan puro, como si fuera el principio de la claridad que merece lo que hasta ahora parecía niebla.