El Museo Militar Regional de Canarias, ubicado en el Fuerte de Almeida, en el barrio de El Toscal, es una edificación proyectada por el coronel de Ingenieros Salvador Clavijo y Plo, en 1859, con el objetivo de proteger la ciudad de los ataques marítimos y terrestre, por si el enemigo volvía a desembarcar tal como lo habían hecho los ingleses al mando de Horacio Nelson en 1797.

El Fuerte sería la sede del Regimiento Mixto de Artillería hasta 1966, acogiendo desde entonces a otros organismos castrenses, como la Jefatura de Tropas de Santa Cruz de Tenerife y, posteriormente, al Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, con la Biblioteca, el Archivo Intermedio Regional y el Museo Histórico Militar de Canarias, todos abiertos a historiadores, investigadores y público en general.

El Museo Histórico Militar de Canarias, inaugurado en 1988 en una superficie de 900 metros cuadrados, rememora la historia militar de España en general y de las Islas Canarias en particular.

La visita al museo comienza en el vestíbulo de la planta alta, donde sobre una monumental maqueta de Santa Cruz de Tenerife, con efectos audiovisuales, se narra con gran rigor histórico la Gesta del 25 de julio de 1797.

Sus fondos se distribuyen en dos grandes salas semicirculares, de gran belleza arquitectónica, con sus arcos de medio punto y gran número de argollones alineados con las troneras, del que sólo uno fue utilizado, cuando el cañón El Tigre se puso sobre su cureña.

En la planta alta se exhiben las banderas inglesas de la fragata Emerald, y la que los británicos pensaban izar en el Castillo de San Cristóbal, en 1797, y otras banderas históricas, como las de las Milicias de Garachico y la de las Milicias de Guía, Gran Canaria.

Una de las Casamatas. / E. D.

Además, se hace un recorrido cronológico de la historia militar de Canarias, en conexión con la incorporación de las Islas a la corona de Castilla; la Gesta del 25 de Julio de 1797, con la exposición de numerosos fondos que se encontraban desperdigados y que fueron cedidos al museo; relación de capitanes generales en Santa Cruz, desde 1723; cuadros de ilustres militares canarios; etc.

En la planta baja se exponen distintas colecciones de cartografía histórica que contiene el legado dejado por los ingenieros militares, mapas de las Islas que habían permanecido inéditos durante siglos; mapas, portulanos y primeras embarcaciones; condecoraciones, aparatos de transmisión y armas portátiles.

En el patio de armas existen varios cañones, destacando el Hércules, cañón aculebrinado que estuvo en el Castillo de San Cristóbal desde 1577, contribuyendo a la defensa de Santa Cruz, hasta que, en 1840, pasó a formar parte de los fondos del Museo de Artillería, en Madrid, al estar considerado el más precioso del mundo. Dada su relevante vinculación a la historia de la Isla, en 2004, una solicitud cívico-militar, liderada por Ricardo Melchior, presidente del Cabildo insular, lograría recuperarlo y depositarlo en el museo.

Dando al frente marítimo, existen ocho casamatas abovedadas, soterradas, cuya original tipología constructiva constituye parte de la riqueza museística del recinto, así como la caponera defensiva, en la que se han expuestos las maquetas de los castillos que formaban la Plaza Fuerte de Santa Cruz, en 1797. En la parte superior de las casamatas existe un paseo desde donde se puede contemplar el puerto y parte del litoral de la capital.

En el exterior del Fuerte se expone todo el material pesado que no tiene cabida en las salas, destacando un carro de combate M-41, diversas piezas de Artillería, como el famoso cañón antiaéreo de 88 milímetros, un cañón autopropulsado de 203, un cañón de defensa de costas de 152,4, que estuvo instalado en la Batería de San Andrés, cuatro cañones del siglo XVIII, de gran valor histórico, etc. También se exponen vehículos blindados de Infantería y Caballería, un camión de fabricación alemana, de 1930, etc.

Los 1.500 fondos expuestos proceden del Museo del Ejército, Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, Catedral de La Laguna, Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife, Regimiento de Artillería de Campaña nº 93, Regimiento de Infantería nº 49, Agrupación Logística nº 81, Cuartel General del Mando de Canarias, Comisión Geográfica de Canarias, donativos y depósitos de particulares.

La intensa actividad desarrollada por el Museo Militar le ha convertido en una institución de prestigio en la vida de la ciudad y del archipiélago, recibiendo visitas de los habitantes de distintos Municipios, alumnos de los centros de enseñanza, turistas, etc.