El videojuego Nintendogs se estrenó en 2005, y es uno de los títulos más memorables de una de las consolas más memorables, la Nintendo DS, esa cosa con dos pantallitas, una normal y la otra táctil, que de pronto hizo que ciertas interacciones con ciertos personajes ficticios parecieran, no sé, más reales: acariciarlos con la punta del dedo, soplar a través del micro para rebujarles un fisco los pelitos, decirles cosas con tu voz corporal en vez de tu voz avataril y ver sus reacciones, su aparente entendimiento. Algo como una pequeña ruptura de esa barrera de cristal-pantalla que parecía siempre separarte de tus seres tan queridos y del mundo tan querido en el que pasabas horas y ojalá, como en una peli, te absorbiera, ojalá, como en una peli, pudieras saltar dentro y pum. Esta vida, real.

En Nintendogs, podías adoptar perros y cuidarlos. Y ya. De eso iba el juego. Y yo recuerdo tomarme aquello muy en serio, no un conjuntito de píxeles sino realmente perritos queridos con los que pasaba mucho tiempo y a los que quería, claro, mi hermana me borró sin querer una partida y yo sufrí tanto por Soni que aún lo llevo muy fresco en la memoria. Pasé un duelo, supongo, y tal vez fue ese duelo el que me llevó a preguntar por Instagram, muchos años después (no tantos, ¿quizá once, en realidad?), algo que me sigue interesando un montón: ¿ustedes creen que a los pokémon se les quiere de verdad? ¿Que se forma un vínculo con cada pokémon de cada juego, que hay un afecto individual o algo así?

Yo digo que sí pero hm, es decir, me acuerdo perfectamente de algunos pokémon queridos y sin embargo sé que ese querer tal vez se relaciona con la experiencia satisfactoria de esa partida y ya está. Pero a la vez, pienso: ¿cuántas vidas vivimos en la vida, y cuántos yos abandonamos al cerrar una ficción de yo en la que nos hemos podido mover y hemos podido pasar tiempo con alguien que en esa ficción sí que es real? Hay un videojuego que me gusta mucho (no voy a decir el título para no hacer spoiler) que tiene dos finales posibles, y uno de ellos, el que dicen que es canon (es decir, el supuestamente oficial), hace que prácticamente se borre todo lo que han vivido los personajes y se revierta el tiempo casi hasta el punto inicial. Pum. ¿Y todo el esfuerzo, y todo el vínculo que se creó viviendo la aventura, y toda la memoria que entonces queda solo en la protagonista, la única que recuerda y la única, en realidad, se supone, que lo experimentó?

Se supone que este final nos cuenta algo sobre lo que significa jugar a un videojuego. Cosas que vives tú sola en un mundo que no existe y no quedan en nadie más (porque quienes te acompañan tampoco te reconocen, incluso pueden resetearse, no pertenecen al que es tu universo de experiencias válidas) y, sin embargo, cosas que son tuyas, que han formado parte de tu existencia, que sí que has hecho y sentido y por lo tanto son reales. Es fuerte. Un amigo suele decir que los escenarios de los videojuegos son sitios a los que has ido de verdad.

Entonces, yo viví con perritos.

Y, bueno, hay otra cuestión interesante aquí, creo. Los simuladores de vida. Veo memes por todos lados sobre poder tener casa en Los Sims (el videojuego simulador de vida por excelencia) y en la vida real encontrarse con el problema (la violencia) de la vivienda. Enviciarse puede ser una forma de desesperarse, de recrearse en lo injusto. Acumular dinero en Stardew Valley (otro simulador de vida precioso en el que llevas una granja) y desear que ese dinero sea real, que sirva para algo. Es parecido a ese otro fenómeno de engancharse a un juego en el que hay interacción amorosa porque hay una frustración en la vida real y de pronto acaba siendo tan importante ese aspecto que solo era una ficción y que solo era para jugar y. Lo mismo: cuántos esfuerzos por tener el mejor hogar en Animal Crossing (otro simulador de vida famosísimo) son frustración por no poder tener un hogar digno en la vida real. Y ahí sí que no sirven el micro de la DS ni la idea de que los videojuegos se viven de verdad. Una grieta insalvable.

Desear arrastrarse hacia el juego, vivir en el juego, habitar el juego porque el juego parece tan deseable y tan fantasioso y seguro e increíble, y que la diferencia entre el juego y la realidad sea la facilidad para tener una vivienda digna. Que la diferencia entre el juego y la realidad sea la ausencia de precariedad, el hecho de saber que no va a pasarte nada horrible. Es sintomático y fuerte. Fuerte.