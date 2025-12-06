Estas navidades me pido lo que me gusta

Cuando tenía siete años, recuerdo bajar las escaleras de mi casa una Navidad y encontrarme por el suelo las marcas de las botas de Papá Noel dirigiéndome, paso a paso, hacia el árbol para recibir mis regalos. La llegada de diciembre estaba acompañada de la ilusión por la mañana del 25, día en el que mi familia siempre ha abierto los regalos. Ese año, a diferencia de muchos de mis amigos que ya empezaban a aficionarse a los juegos de la play, recuerdo que pedí unos patines. Al mirar entre las ramas, envueltos en un papel de Cars, ahí estaban. No me los quité hasta que no pude más por el cansancio.

Ahora, con veintidós años, las navidades han pasado a tener un peso más emocional, más nostálgico. Más de celebrar en familia, comer los platos para los que espero todo el año, bailar y cantar música típica, y aprovechar las fiestas para estar juntos.

La llegada de diciembre sigue marcada, sí, por la emoción del día de Navidad, pero también por otro evento de enorme importancia. Un día mágico por el que esperar todo el año. Un día para recordar los momentos, buenos y malos, de los últimos doce meses. Un día para compartir y celebrar con amigos, familiares y conocidos, todo aquello que nos emociona.

Con la llegada de diciembre, llega el Spotify Wrapped.

Todos mis gustos musicales del año resumidos para mí en un pequeño informe al que, igual que cuando era niño, le quito con ansia el papel de regalo para ver su contenido: mi artista más escuchado del año, la canción que reproduje más veces, los géneros de música que más disfruté y, la categoría más esperada de todas, el total de minutos de escucha.

Es un día de fiesta donde las plataformas de redes sociales quedan decoradas, como con bambalinas, luces y belenes, de los resultados de todo el mundo. Ahí quedan reflejados el ‘típico’ que, de alguna forma u otra, consiguió más de 100.000 minutos de escucha totales, o el que logró acabar entre el 0.01% de los usuarios que más escuchan a su artista favorito.

Con la salida del wrapped (el resumen que hace Spotify) de este año, la expectativa me creció por el cuerpo. El miedo a que las horas escuchando Golden de las K-pop Demon Hunters derive en que Huntrix aparecieran entre mis artistas más escuchados, o la vergüenza de pensar que mis playlists de Animal Crossing que escucho en repetición para relajarme influyeran en mis resultados, se hicieron presentes.

Era como si la posibilidad de compartir estos datos de repente me hiciera sobrepensar lo que había consumido. Lo que había disfrutado. Ni las canciones de las cazadoras de demonios (que son increíbles) ni la banda sonora de un juego de mi infancia tienen nada de malo. Entonces, ¿dónde está el problema?

Parece que hoy en día basamos nuestros gustos en el valor que estos tienen a la hora de ser compartidos. Construimos cimientos de una personalidad ‘marketizable’ que pueda compartirse en redes sociales y ser explotada. En nuestra cabeza, todos somos un influencer de éxito cuyas recomendaciones (bajo el hashtag de #publi) son de vital importancia para quienes lo siguen.

Claro que es divertidísimo el Spotify Wrapped, o ponerle cinco estrellas a las películas que vemos en Letterboxd, o hacer reseñas sobre los libros que leemos en Goodreads, pero también me hace pensar si realmente consumimos todo lo que consumimos por el gusto de hacerlo, o por la antelación de compartirlo en redes sociales: subir un selfie, posado y trabajado, donde la luz dé perfectamente sobre el libro que estoy leyendo, o una captura de pantalla de la última canción que escuché.

Soy el primero en hacer todas estas cosas, porque así funcionan las redes y porque es divertido compartirlo. Pero también está bien parar y reevaluar un poco el porqué de lo que hacemos. No quiero entrar en discursos típicos de que las nuevas generaciones vivimos más para la foto que para el momento, pero sí creo que hay algo de verdad en que, como sociedad, basamos nuestros gustos a partir de lo productivos que son, a partir del provecho que podemos sacarles o a partir de lo bonita que quedará una foto de ellos en nuestro feed de Instagram.

¿De qué sirve escuchar música si no puedo acumular minutos? ¿De qué sirve leer si no tengo un espacio dónde dar a conocer lo que he leído? ¿De qué sirve ver una película si no puedo puntuarla del 1 al 5? Pues de nada, ahí está lo divertido: en limitarse a disfrutarlo. En escuchar lo que nos gusta sin importar qué tipo de usuario de Spotify somos. En esperar con ansias que llegue la Navidad para que te regalen los patines que pediste.