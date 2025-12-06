Mantener el doble check azul de WhatsApp te hace ganar

Me gusta decir que todo suma o resta, que todos los detalles cuentan. Esos mensajes que recibimos sin darles conformidad, que dejan a la persona que los envió sin constancia de que la información ha sido recibida y leída, ¿qué dicen de nosotros?, ¿de qué huimos al proceder así? Sí, así de sencilla es la pregunta que me gustaría que hiciéramos, ¿qué es lo que queremos evitar?, ¿a qué queremos jugar?… Si somos directivos o ejercemos un cargo público, siento deciros que esa ausencia de conformidad resta más que suma… No somos conscientes, pero representa de alguna manera un vacío de conexión; es un toque de puro individualismo y exceso de personalismo. Si te incomoda y lo evitas, de alguna manera, generas desconcierto y desinterés; si ese es el uso encubierto, entonces se ha cubierto el objetivo. Pero si, por el contrario, presumes del valor de la cercanía, de Marca Política con un alto grado de autenticidad, ese silencio es algo que no te puedes permitir.

Si diriges equipos de trabajo, no es muy práctico como modelo de comunicación, porque genera un exceso de pérdida de tiempo para la consecución de los objetivos; habrá una búsqueda constante por parte de los miembros del equipo de localizar un VºBº o un OK tuyo. Realmente, si el WhatsApp es una herramienta de trabajo o de comunicación interna o externa, debe de tener un feedback acorde a lo que representa.

En los candidatos que pasan a gestores públicos se da mucho la casuística de que, al llegar a sus cargos, se desconectan de este tipo de confirmaciones. A veces, resulta ser una incoherencia: llego y me desconecto; precisamente cuando debería de ser justo lo opuesto. De hecho, ya se habla de «los azules» o «de los grises» para referirse a unos u a otros.

Pregúntate por qué no eres de los azules. Y, además, plantéate si en campaña volverás a serlo. La sensación de libertad personal no puede iniciarse por el aislamiento que generamos, sino por un sistema práctico y útil de comunicación y de relación. Me encantan esos alcaldes, esos vicepresidentes y consejeros que lo mantienen; de hecho, pertenecen a un grupo diferente, de muchísimo más valor. Directivos abiertos, cómodos, cercanos, a los que le puedes disculpar con mucha facilidad una ausencia de respuesta. Cuando lidias mucho con las personas, «los azules» se convierten en cómodos y frescos… Y, curiosamente, son personas más accesibles.

La vulnerabilidad es atractiva, atracción pura, como me gusta repetir. Seamos personas vulnerables en nuestras conexiones personales, y dejemos de protegernos de no sé qué; quizás debamos protegernos de nosotros primero…

Psicológicamente, que una persona te aburra es el mayor desgaste para una relación; ya sea una relación personal, de cargo público y ciudadanía, o de amistad. El aburrimiento cansa y, realmente, lo que nos define y nos da poder es la energía que ponemos en los asuntos, más que las propias acciones que ejecutamos. Esa energía es lo que hace que movamos a las personas hacia nosotros, hacia nuestro programa político.

A veces, te verbalizan «es que estoy cansada de la gente», «es que así no tengo obligación de contestar», «es que así nadie sabe si lo vi o no», «es que tengo la disculpa perfecta», «es que quiero dejar de conocer a gente», «es que me da cierto control de la situación», «es que así estoy en ventaja», «es que así no me preguntan que por qué no les contesté», «es que me aburre», es que…, es que…, es que…

Puedo adivinar que, si estás leyendo mi columna de hoy y eres «de los grises», estarás muy en desacuerdo con mis afirmaciones y llevarás unos minutos justificándote por qué lo haces… Siento que sea así y, a la vez, es positivo pensar sobre el efecto que tiene nuestra energía en los demás, especialmente, porque cada persona es un voto; hoy el segmento de voto es prácticamente unitario, debemos de conquistar el voto “uno a uno”, y por eso todo son gestos, todo suma o resta. Y sí, la vida pública agota y, a la vez, cada persona es única; una historia nueva y fresca. Por ello, mantener el doble check azul de WhatsApp te hace gustar y ganar.