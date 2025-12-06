El futuro de la agenda

Coalición Canaria votó favorablemente en el Congreso de los Diputados la llamada senda de estabilidad presupuestaria, paso previo a la presentación del proyecto de presupuestos generales del Estado para 2026, que finalmente fue derrotada. La diputada Cristina Valido explicó que CC votaba así para no contribuir a aumentar la crispación política en el parlamento y en el país. No digo yo que no la acompañaran tan razonables razones, pero en última instancia su voto significaba mantener un hilo intacto entre los coalicioneros y Pedro Sánchez y su partido. Lo que intentaba Valido con su voto –por convencimiento propio, pero además siguiendo las instrucciones de la dirección de CC– era un gesto de apoyo para salvaguardar la agenda canaria, el compromiso programático que asumió Sánchez en 2023 a fin de contar con los nacionalistas en su investidura presidencial.

Lo que ha llamado el presidente Fernando Clavijo «el modo canario de hacer política», es decir, una praxis basada en la negociación y el acuerdo y ajena a la polarización política y partidista, ha sido precisamente la forma elegida para gestionar la agenda canaria. Una propuesta que, por cierto, no es en absoluto maximalista, sino casi un acuerdo de mínimos para responder a los intereses canarios. Como siempre en su trayectoria política Clavijo –secretario general de CC además de jefe del Ejecutivo– optaba por el pragmatismo. La mayoría de Sánchez en el Congreso de los Diputados era muy ajustada y previsiblemente inestable. Coalición, con una única diputada, no podía ser la llave de la legislatura, pero sí –en una expresión de Enric Juliana que encantó a los clavijistas– en el llavín. La verdad es que un servidor nunca comprendió la diferencia entre llave y llavín: entiendo muy poco de cerrajería. Lo que está quedando claro es que para Sánchez la agenda canaria vale menos que esa servilleta de papel donde apuntas un número telefónico que no es el tuyo para que te llamen cuando quieran, oye, cuando te haga falta, sin compromiso, sea de día o de noche. Y sin agenda canaria viable, ¿para qué sirve el modo canario de hacer política?

La amplia mayoría de la base electoral de Coalición Canaria –particularmente en Tenerife y La Palma, pero también en Gran Canaria con toda sus debilidades y límites– es alérgica a pactos con los psocialistas. Es más: desde un punto de vista político-electoral son los adversarios a batir en sus respectivos territorios. Es un ámbito social y electoral donde mas allá de la antipatía tradicional contra el PSOE existe un auténtico rechazo hacia el sanchismo y su fundador. Clavijo ha navegado con habilidad manteniendo un pacto de gobierno con el Partido Popular en la comunidad autónoma y negociando con el PSOE en las Cortes. Con la suficiente habilidad al menos para evitar fricciones con sus socios en Canarias y con sus interlocutores en Madrid; a veces, con los tiempos que corren, parecía un pequeño milagro. Pero la agenda canaria acaba el año francamente maltrecha. A nadie puede asombrar demasiado que Pedro Sánchez no mantenga sus compromisos. Viste mal y miente mucho peor. Imagino que el presidente canario atribuyó al presidente español una prudencia estratégica más desarrollada. Los costes políticos y presupuestarios del acuerdo de investidura de 2023 no eran onerosos para el Gobierno socialista. Y sin embargo todo lo ha mandado al diablo: desde la gestión responsable (incluyendo traslados) de los menores migrantes no acompañados y los demandantes de asilo al dinero comprometido para la reconstrucción de La Palma tras la catástrofe volcánica pasando por inversiones en infraestructuras como las correspondientes a obras hidráulicas. Incluso juega con su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en considerar los ingresos por el REF como parte de la financiación que correspondería a Canarias. A Sánchez CC le interesa muy poco como socio minoritario. Sus esfuerzos seductores y pelotilleros los centra ahora en JxC y todo lo demás resulta muy accesorio. CC necesita abrir una reflexión y tal vez cerrar una agenda.