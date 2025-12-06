Homo evolucionó cuando se puso de pie atraído por la fuerza del cielo, liberando sus manos hábiles para conducir su humanidad. La espiritualidad le conectaba con algo superior, la búsqueda de significados soportaba su desarrollo personal, valores y ética. Hoy que nos alejamos de las estructuras religiosas tradicionales, reforzamos la espiritualidad de forma personalizada, flexible y diversa. Aspiramos a conectar con la naturaleza, admitimos las diversidades, con un minimalismo espiritual, recuperamos medicinas y saberes ancestrales. Aunque pasamos más tiempo mirando al móvil que al cielo, la espiritualidad exige presencia personal, mirarnos hacia dentro y hacia el cielo.

En el último Encuentro de Arte y pensamiento en el Cristino de La Laguna, celebrado en 5 sesiones de 4 de noviembre a 2 de diciembre: Cáliz de luz, Estética y Mística en la obra pictórica de Cristino de Vera (CV). Asistieron José Manuel Bonet, Paul Henri Giraud, Victoria Cirlot, Alex Mitrani y Manuel Llorente, conducidos por Fernando Castro Borrego y Clara de Armas. Nos dicen que CV es el último pintor greco-bizantino. Que nos ofrece una luz mística y antinaturalista, sus figuras parecen levitar como en los iconos. Nos trasladan a una dimensión metafísica de la pintura, donde el arte no imita al mundo, sino que revela modelos ideales, «busco una vibración, un estado de poetización, con la luz ligada a la textura del cuadro». La luz y las sombras no vienen del exterior sino del propio cuadro. Esta ausencia de sombras naturales sitúa su pintura fuera del tiempo y de su poder destructivo. En la aparente sencillez de los motivos, se contiene la complejidad de sus encuadres, soportado en un juego de aproximaciones, donde nada es perfecto, ni las líneas ortogonales, así refuerza el mensaje de su espiritualidad. Nos obliga a diferenciar entre religiosidad, misticismo, idealismo y espiritualidad, término que mejor refiere su personalidad ajena a los credos.

Sus referentes en Zurbarán, Vázquez Díaz, Fra Angelico, El Giotto, Morandi, Luis Fernández, Tapies, Rothko, Gonzalo Chillida. Con ellos la clave está en la luz, que en CV es uniforme revelando su carácter sobrenatural, una luz que iguala y es ajena a este mundo. En palabras del catedrático, poeta y traductor Andrés Sánchez Robayna, que recordamos desde los Encuentros, «quietud de la visión y silencio envolvente del objeto». O en su poemario sobre Jorge Oramas (2018), refiriendo «el tiempo suspendido en sus obras al sol del mediodía». O Borrador de la vela y de la llama (2012), en la complejidad de los mínimos que nos enseña Cristino.

Espiritualidad emergente desde el libro de la argentina Irene Chikiar Bauer, Edith Stein, judía, filósofa y santa (2025 Taurus). Nos adentra en la desconocida figura de Edith Stein (1891, Breslaw, Alemania, hoy Polonia-Auschwitz, 1942), que fue canonizada por San Juan Pablo II en 1998, «eminente hija de Israel e hija fiel de la iglesia», gaseada por los nazis junto a su hermana, luego de raptarlas en el convento carmelita de Colonia. Podemos entender su compleja personalidad con los terribles tiempos que le tocaron vivir, religión judía de sus padres, cambio de siglo, dos guerras mundiales, desaparición del Imperio Austro-Húngaro y Paz de Versalles, crack del 29, llegada del nazismo. Sociedad heteropatriarcal, que rechazó su individualidad, agnóstica en una familia creyente. Estudió en Breslaw, Gotinga y Friburgo, discípula del Edmond Husserl, padre de la fenomenología, cuya obra ordenó y luego le negó el acceso a la cátedra.

La evolución judaísmo-agnosticismo-fenomenología-catolicismo nos traslada una espiritualidad anticipada a sus tiempos. Se convirtió al catolicismo en 1921, luego de leer la obra de Santa Teresa de Ávila Libro de vida y de San Juan de la Cruz, dando un sentido nuevo a su vida. Conceptualmente integra filosofía y religión, en una síntesis no contradictoria, que aún hoy resulta difícil entender. En El ser finito y el ser eterno explora la relación entre filosofía y teología; y en La ciencia de la cruz, sobre espiritualidad y mística cristiana, «quien busca la verdad consciente o inconscientemente busca a Dios». Arte y pensamiento en los Encuentros del Cristino nos acercan a entender los mensajes que Santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein) enseña, desde el ejemplo de su vida y obra. En palabras de Santa Teresa de Ávila, «Nada te turbe, nada te espante», así asumió su muerte a los 51 años.