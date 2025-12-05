Sindicato de brujos y curanderos

Qué haríamos sin ellas. Cuántos empachos y sustos nos curaron hasta por teléfono. Mansita, Paca o Merina remediaron los efectos de la gripe a base de vino dulce y romero. No hacía falta paracetamol ni tampoco ibuprofeno. A tenor de la histórica lista de espera en nuestra imprescindible y poco reconocida sanidad pública, se ha constituido el sindicato de curanderos de Canarias con el claro objetivo de echar una mano al colapsado sistema sanitario público. En un escueto comunicado, el gremio, con registro mercantil Sindicato de Artes Sanatorias Alternadas, «pretende ofrecer apoyo simbólico, espiritual y vibracional» para acompañar a pacientes desencantados y aliviar, aunque sea anímicamente, las listas de espera que desde hace miles de años sufrimos en nuestra tierra. Advierten que no pretenden reemplazar a los profesionales sanitarios; más bien aspiran a ser una especie de cooperativa paralela de ánimo elevado, lista para poner compresas de hierbas donde la burocracia pone sellos. «Si no damos abasto con la ciencia, tal vez sea hora de un pequeño refuerzo desde el más allá… o desde el más acá, porque toda ayudita se agradece, cristiano», subrayan desde el sindicato. Unos celebran la iniciativa como un guiño creativo en tiempos de saturación, otros la consideran una muestra desesperada de que el sistema necesita algo más que varillas de incienso y amuletos de la suerte. Pero lo cierto es que el sindicato ya existe, al menos en papel, y se ha ofrecido formalmente a colaborar con el Gobierno regional «allí donde haga falta una mano amiga o un rezo bien colocado». Sin embargo, su presidenta, Macrina ‘la gata’ ha querido dejar claro que para el gremio la sanidad pública es intocable. ¿Quieres revisión? En la sanidad pública: 14 meses. ¿Quieres que un brujo te limpie el aura? 10 minutos y una vela aromática. Y encima te escuchan, que ya es más de lo que se puede decir en algunas consultas que te despachan en un abrir y cerrar de ojos. Así que no se asombre nadie si un día anuncian nuevas plazas mixtas: traumatólogo, enfermera y chamán de guardia. Quizá, al final, la iniciativa no mueva energías ni libere chakras. Pero sí ha logrado algo valioso: señalar, con humor y un pellizco de magia, que la sanidad pública necesita más manos, más recursos y menos espera. «Y ya, para cerrar, quiero decir algo sin amuletos ni piedras rituales: la sanidad pública canaria es un tesoro que merece todo nuestro ánimo y todo nuestro empuje. Nosotros, desde este humilde sindicato, venimos a ponerle algo de humor, sí, pero también con respeto profundo. Porque los verdaderos magos están en los hospitales: hombres y mujeres que, sin varitas ni conjuros, hacen milagros cada día con sus manos, su cansancio y su profesionalidad», concluye el comunicado. Cuentan que, ante la impertinente pregunta de un periodista sobre la movilidad en la isla, la presidenta del sindicato aseguró que «las colas en la TF-5 no las arregla ni el médico chino; haría falta un hechicero con contrato indefinido y que la luna se alineara con el Llano de Ucanca».