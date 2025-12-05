Repliegue estratégico

Samuel Johnson, pobre de solemnidad, vivió, como Marx, de préstamos de amigos y de dar sablazos. Pero fue enterrado en la Abadía de Westminster junto a los grandes hombres de letras de Inglaterra. Dejó, entre sus muchas citas, una espléndida: «El patriotismo es el último refugio de los sinvergüenzas».

El insularismo no es exactamente patriotismo. Pero como sentimientos deben ser primos hermanos. El hecho insular produce que los isleños se sientan como náufragos, atados por cadenas invisibles al horizonte del mar que les encarcela. Luego llegaron Binter y Fred Olsen y crearon autopistas sobre la mar y todo ese romanticismo se fue a freír puñetas.

Por eso me he llevado una alegría al ver que, al fin y al cabo, no estoy solo. Los de mi generación fuimos educados primero en el localismo, después en el insularismo y por último en el pleito. Tres capas de una misma cebolla. Tus raíces eran el pueblo en el que naciste. Y a ser posible un árbol. Porque toda nostalgia tiene que tener un árbol. Para Estévanez era el almendro. Y para Machado los limoneros de un patio de Sevilla. Después nos sentíamos hijos del Teide y de esta hermosa isla de la que, sin embargo, muchos nos terminamos marchando. Y por último, en los días límpidos y sin calima, cuando se veían nítidamente los perfiles de Gran Canaria, escuchábamos a los viejos echar pestes de los canariones.

Hay mucha gente que confunde el insularismo con el pleito capitalino. Pero el primero es un sentimiento y el segundo un artefacto. Una creación instrumental de las burguesías de Las Palmas y Santa Cruz, que han vendido una pelea secular por el protagonismo. Y que les sirvió de coartada para merendarse todo el poder y sus recursos frente a las demás islas y capitales de Canarias.

La mayor expresión de ese oligopolio fue el reparto del poder autonómico, como un botín, entre las dos cocapitales canarias, mientras el resto se quedaba mirando para los celajes. Eso generó lo que hoy tenemos: una Canarias centralista. Dos áreas metropolitanas que concentran el mayor empleo público, la sede de las instituciones y grandes empresas y los grandes puertos y aeropuertos. Qué lista era esa gente.

El pleito se utilizó con éxito en política. Aunque no es una energía renovable, porque emite una enorme cantidad de contaminación a la atmósfera social, a la extinta ATI le sirvió como trampolín de lanzamiento. Pero luego el insularismo evolucionó y creció con éxito por todas las islas. Y mutó, como el virus de las gallinas, para dar el salto al nacionalismo. Pero todo va y viene en la vida.

Pedro Quevedo, concejal de Las Palmas por Nueva Canarias, ha dicho esta semana que el hecho de que se haya prohibido a quince familias la venta ambulante en el paseo de Las Canteras «solo se explica por el insularismo anti-grancanario y anti-Las Palmas que forma parte de la genética de Coalición Canaria-ATI». Que Nueva (Gran) Canarias esté soplando en las brasas del pleito demuestra que a situaciones desesperadas caben respuestas desesperadas. La decadencia electoral y el fracaso del proyecto político de NC a nivel regional está provocando un repliegue estratégico a sus orígenes. Suerte con eso, aunque solo sea por nostalgia.