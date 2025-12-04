Marruecos: de momento no

Marruecos ha ofrecido al Gobierno de España, con una generosidad inabarcable, una seguridad jurídica reforzada sobre Canarias. Que es como cuando la mafia visita una cafetería y le dice al dueño que si paga una cuota al mes evitará tener un incendio que reduzca el negocio a cenizas. ¿Seguridad jurídica de que no invadirán las islas? ¿Y por qué no seguridad jurídica sobre Extremadura o Galicia?

En nuestro archipiélago ha existido siempre una enorme desconfianza y recelo con la morería cercana. No sé si es herencia de la guardia de Franco. O porque en el mapa de Marruecos, el archipiélago está pintado de verde, como el Sáhara, Ceuta y Melilla. O sea, como todos los territorios que Mohamed VI considera suyos de toda la vida. Tan suyos que ha otorgado concesiones petrolíferas en aguas cercanas a nosotros y ambiciona el telurio –explotable en el futuro– que se encuentra en montañas submarinas próximas a El Hierro.

España va a celebrar conversaciones de alto nivel con Marruecos en donde se hablará de las islas, pero sin contar con los canarios. Ello a pesar de que en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez los socialistas firmaron un documento en el que se contemplaba la presencia de Canarias en reuniones donde se trataran temas que le afecten. Pero estamos condenados a la irrelevancia, porque no tenemos suficientes diputados que sean capaces de partirse la cara por las islas con sus jefes de Madrid.

Es un misterio, por ahora sin resolver, que un día, de la noche a la mañana, Pedro Sánchez cambiara el histórico apoyo del PSOE a la independencia del pueblo saharaui. No existe una razón geopolítica nueva. Ni una explicación razonable. Una mañana Sánchez se levantó y sin consultar ni a dios ni al diablo –no consta que lo hablara con Ábalos– ordenó mandar una carta a Marruecos plegándose a la posición de Mohamed VI sobre sus supuestos derechos sobre la excolonia española. Así, a palo seco. Las malas lenguas dicen que tiene mucho que ver el piratero del teléfono móvil del presidente por los servicios secretos marroquíes. Vaya usted a saber. Los misterios tienen eso: que son muy misteriosos. Pero el hecho es que pasó una cosa y luego la otra. En secuencia.

A pesar de ese bandazo y de acuerdo al derecho internacional, Marruecos no puede apropiarse de las aguas del Sáhara como si fueran suyas. Porque incluso si algún día se reconocieran como tales –hoy no es el caso– y de acuerdo al derecho sobre el mar, tendría que pactarse una mediana entre las aguas de soberanía marroquí y las nuestras. Y no de forma unilateral, sino negociada.

Pero no piensen que carezco de sentimientos. De hecho, me siento profundamente feliz por saber que el Rey de Marruecos no tiene intención, por ahora, de convertir El Corte Inglés en una kashba y transformar la Catedral en una mezquita. Pero me gustaría que eso no dependiera de lo que le saliera a Su Serenísima Majestad de las pelotas, como es el caso. Porque ofrecer la seguridad de que no lo va a hacer implica, subyacentemente, que la decisión de hacerlo es exclusivamente suya. Y va a ser que no.

Que Canarias no esté presente en una cumbre donde necesariamente se va a hablar de Canarias es algo que nos debería preocupar. Y mucho.