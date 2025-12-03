Una aportación psocialista

El PSOE se ha desperezado, interrumpiendo –ojalá sea por mucho tiempo– su tendencia a los juicios sumarísimos, las profecías apocalípticas y las jeremiadas y ha presentado una propuesta concreta para mejorar –en realidad casi sustituir– el llamado decreto canario, ideado por Fernando Clavijo y CC con el objetivo de mantener viva la agenda política y presupuestaria acordada con los socialistas a partir del voto a favor de la investidura de Pedro Sánchez. Se agradece el esfuerzo. Claro que, desde un punto de vista retórico, no han podido resistir la tentación a la grandiosidad. Titular Plan Extraordinario de Transformación Socioeconómica de Canarias a un documento de unas veinte páginas quizás sea un fisquito hipérbolico. Sobre todo porque las medidas que incluye no tendrían ninguna capacidad transformadora real de la sociedad canaria.

Incluso desde un punto de vista estructural se me antoja muy improbable que consigan paliar la desigualdad «en la distribución de la riqueza». El PSOE propone que en el tramo autonómico del IRPF se exoneren 225 euros cuando la renta sea inferior a los 20.000 euros, 175 euros cuando la renta sea superior a 20.000 e inferior a 25.000, y 125 euros a las rentas que sumen más de 25.000 euros y menos de 30.000. A los de menores ingresos no les vendría mal 225 euros, pero todo el mundo –hasta Sebastián Franquis– sabe que con diecinueve euros más al mes no van a salir de pobres ni se alejarán lo suficiente de la pesadilla de la exclusión social. Más bien suena a tomadura de pelo que a otra cosa.

Otro elemento indispensable para que la justicia social comienza a campar por Canarias, según el PSOE, es la implantación de una ecotasa, esa figura tributaria inaplicable cuando gobiernan los socialistas e imprescindible cuando están en la oposición. La imbricación entre una sociedad más cohesionada y la estipulación de una ecotasa se me escapa totalmente, sin duda porque todos –incluyendo a Nira Fierro– tenemos limitaciones. El documento presenta también otro clásico de las obsesiones adolescentes del PSOE, el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que en la práctica eliminó el Gobierno de Clavijo, pero que los socialistas pretenden restituirlo para las herencias de más de 300.000 euros. Como llevan toda la legislatura insistiendo en que CC y PP han privilegiado a los ricos suprimiendo el Impuesto de Tramitaciones Patrimoniales, cabe deducir que para el PSOE (incluyendo a Manuel Hernández Cerezo) si dejas al fallecer un patrimonio de más de 300.000 euros eres un capitalista sin entrañas que bebes caldo de obrero en tu sombrero de copa. El resto de las ocurrencias casi no merecen comentario.

La utilidad básica del majestuoso Plan Extraordinario de Transformación Socioeconómica de Canarias no apunta a lo económico, sino a lo político, porque sirve sobre todo para certificar que el PSOE carece de política económica, exactamente igual que ocurrió entre 2019 y 2023. Hasta tal punto la política económica se valoraba como secundaria que Torres puso al frente de la misma a Carolina Darias –una abogada funcionaria– y después a Elena Máñez –una historiadora–. Son políticas inteligentes, sólidas y experimentadas, pero sin formación económica alguna.

El rey del mambo contante y sonante era Román Rodríguez, que por algo insistió mucho en que su departamento se denominara Consejería de Hacienda y Presupuestos, una redundancia nada inocente. Al PSOE le interesaba priorizar las políticas redistributivas –el gasto público– sobre la estrategia económica, máxime cuando le importaba un higo pico la estrategia económica, un asunto muy abstruso y complejo y latoso. Claro que es imposible una «transformación económica de Canarias» que no pase por una reflexión crítica sobre el tejido productivo canario, sus debilidades y fortalezas, sus horizontes y sus lastres, y la definición de un conjunto de estratagemas económicas para avanzar hacia cambios estructurales y estructurantes. De eso el PSOE, como hace seis o tres años, sigue sin decir una palabra.