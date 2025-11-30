¿Cuántos más cabemos en el Opel Corsa?

No es lo mismo conducir un Mercedes por las autopistas de Europa que exprimir un Opel Corsa viejo por una carretera secundaria.

En la primera imagen está la Alemania industrial, la Europa tecnológica y financiera, la economía que innova, exporta y en consecuencia, paga salarios altos.

En la segunda estamos España y, sobre todo, Canarias: servicios turísticos, restauración, comercio, poco valor añadido y márgenes muy estrechos. Un coche pequeño, cargado, buscando siempre la gasolinera más barata.

Y aquí es donde entra el debate de hoy:

¿Estamos hablando solo de salario mínimo… o de la muerte silenciosa de la clase media?

En Canarias, el salario mínimo ya roza el 70 % del salario medio.

No hemos llegado ahí por un salto de productividad, sino por decisión política, no por modelo productivo.

¿Consecuencias?

•Se comprime la escala salarial: el salario mínimo sube, pero los tramos medios y superiores tienen mucho menos espacio para crecer.

•Sin productividad, es imposible que los salarios aumenten en todos los escalones.

•Al final, la base se protege… pero la escalera para subir se estrecha.

Y cuando la escalera se estrecha, la clase media se debilita. A esto se suma la economía subsidiada.

Un ejemplo:

En España, si tienes más de 52 años y estás en paro puedes cobrar un subsidio de unos 500 €, pero cotizar como si ganaras 1.500 €.

Sobre el papel, suena protector, en la práctica, abre una pregunta incómoda:

¿Eso incentiva de verdad a buscar trabajo… o acomoda en una zona de confort precaria pero estable?

Si sumamos salarios comprimidos, subsidios mal diseñados y baja productividad, el resultado es claro:

•una economía que se parece cada vez más a un Opel Corsa lleno,

•y una clase media que pierde fuerza, capacidad de ahorro y sentido de futuro.

La salida no es mágica.

No hay decreto que convierta un modelo basado en servicios de bajo valor añadido en una economía tipo Mercedes “por arte de BOE”.

La salida se llama productividad y economía real fuerte:

•Empresas con margen para pagar mejor.

•Menos burocracia y más confianza en quien crea empleo.

•Formación útil, tecnología y digitalización al servicio de las pymes.

•Políticas sociales que ayuden a subir de peldaño, no a quedarse atrapado en él.

Porque sin empresas fuertes, sin productividad y sin clase media, no hay Estado del bienestar que aguante, por muchos parches que se pongan.

No se trata de bajar el salario mínimo.

Se trata de que no se convierta en el techo de cristal de la economía canaria y española y este es el efecto que ha producido, tal como veníamos advirtiendo.

El problema no es a cuánta gente metemos en el Opel Corsa, sino cuánto tiempo más vamos a aceptar no construir nuestro propio Mercedes.

Y aquí te dejo la pregunta que, creo, deberíamos hacernos todos —empresas, sindicatos y Administraciones—:

¿Vamos a seguir discutiendo cuántos más cabemos en el Opel Corsa, o vamos a decidir, de una vez, qué tiene que cambiar para que Canarias y España puedan conducir su propio Mercedes en la economía europea?