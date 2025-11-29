Polarizados entre los extremos del muro, asistimos en el 50 Aniversario de la Constitución a las derivas que nos ofrece el socialpodemismo. La historia se repite circularmente como farsa. decía Karl Marx, luego de la tragedia. Lo ejemplifico con el nacionalsocialismo del Partido Nacionalista Obrero Alemán, el partido Nazi, que ocupó el poder en Alemania durante 12 años, 1933-1945, cuando quería gobernar 1.000. Convertido en una auténtica distopía, que dejó millones de muertos atrás. Desarrolló su marco ideológico con los principios de propaganda de Joseph Goebbels (Alemania 1897-1945), ministro de Ilustración Pública y Propaganda de Hitler, casado con Magda Ritschel, con 6 hijos que envenenaron antes de suicidarse en el búnker, en la toma de Berlín por los rusos. La comparación de nuestra realidad, con los principios del totalitarismo y autocracia nazi, que suprimió constitución, partidos y vidas, se expresa aquí.

1.- «Principio de Orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente. Sin fisuras ni dudas. De aquí viene la frase: si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad». De forma que el control activo del relato se convierte en el mecanismo para conservar la ocupación del poder. Ir más rápido que el enemigo. Para evitar fisuras desde Moncloa se unifican los eslóganes. Al disidente se le aparta o expulsa.

2.- «Principio de Silenciación. Acallar sobre las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario, contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines». El control de medios, del INE, del CIS de Tezanos, Radio Televisión Española, la CNMC, el Banco de España, la Telefónica, etc, permiten silenciar el relato de la oposición.

3.- «Principio de Vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa, tienen gran facilidad para olvidar». El reciente Informe Foessa pone de relieve el empobrecimiento de las clases medias, aumentan las altas y bajas. Con más gasto público y recaudación no deflactada, sin rebaja de deuda pública y déficit. Se precisa una base de descamisados y dependientes, tributarios del voto para poder gobernar.

4.- «Principio de Renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos, a un ritmo tal que cuando el adversario responda, el público esté ya interesado en otra cosa». El gobierno-partido convertido en máquina de nuevos relatos queda atrapado en un nivel de acusaciones y resoluciones judiciales, que elevan el nivel de conflictos sin gestión y mantienen bloqueada la acción pública.

5.- «Principio del Método de Contagio. Reunir diversos adversarios en una categoría. Los adversarios han de constituirse en suma individualizada». La teoría del muro es una construcción del sistema político, que aspira a partido único en una España confederal con varias repúblicas. Fuera queda la fachosfera antiespañola, PP, VOX y cualquiera que dude.

6.- «Principio de la Trasposición. Cargar sobre el adversario los propios errores, respondiendo al ataque con el ataque, Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan». La acumulación de malas noticias lleva al gobierno a trasladar defectos, que también son propios, como hemos visto en la DANA y los incendios de verano. Si quieren algo, que lo pidan. Pues eso.

7.- «Principio de Verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de globos sonda o de informaciones fragmentarias». Se han superado con el oximorón, figura lógica que usa dos conceptos opuestos en una misma expresión o acción, de manera que una cosa y su contraria parecen válidas. Como el cupo catalán, que demuele la financiación autonómica, se anuncia diferente en Cataluña y en España.

8.- «Principio de la Transfusión. La propaganda opera a partir de un sustrato preexistente, mitología nacional, o complejo de odios y prejuicios, debemos reforzar las actitudes primitivas». El comodín Franco retorna a cada vuelta. Con mitos que desconocen la Guerra Civil, las dos revoluciones bolcheviques previas y la sectaria Constitución del 31, que no votó su presidente, ni 98 parlamentarios de las derechas. Muerta quieren resucitarla.

El PSOE socialdemócrata deslizado hacia un social-comunismo. Su aparato mediático para convencer a los de su muro. Se precisan elecciones que liberen a la sociedad civil, con la verdad, la libertad y la economía. n