Ya es hora

El empresario Víctor de Aldama a su salida del interrogatorio del juez instructor del 'caso Koldo', en la Audiencia Nacional, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Aldama es interrogado por ser el presunto conseguidor de las mascarillas adjudicadas durante la pandemia del coronavirus por el Gobierno canario, entonces presidido por el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. 27 NOVIEMBRE 2025 Carlos Luján / Europa Press 27/11/2025. Carlos Luján / Carlos Luján / Europa Press

La mayor de las estupideces que ha soltado Víctor de Aldama sobre Ángel Víctor Torres es que su interés por facilitarle las cosas a la trama de corrupción que encabezaba el expresidente del Zamora Club de Fútbol derivaba de sus deseos incontrolables de ser ministro. Leo aquí y allá que el tal Aldama es un tipo inteligente y de una astucia relampagueante, pero después de escucharle cosas como esta lo dudo. A los ministros no los nombra él, ni los nombraba José Luis Ábalos, ni siquiera los nombraba Koldo. Este merluzo quiere que nos traguemos un diálogo similar a este:

–De acuerdo, Víctor, me meto en lo de los hidrocarburos, pero con una condición que es innegociable.

–Lo que me digas amigo.

–Quiero que me nombres ministro.

–Dalo por hecho. ¿Y de qué cartera quieres ocuparte?

–De Política Territorial que se manda una barbaridad y hasta los alabarderos del Rey te rinden pleitesía.

–Perfecto. En cuanto se celebren elecciones autonómicas, y el PSOE saque menos diputados, y Podemos se hunda, y Román Rodríguez se quede sin escaño y Casimiro Curbelo no encuentre motivo para apoyarte, serás ministro de Política Territorial.

–Qué ilusión.

–Todo es poco para ti.

Lo que ha demostrado sobradamente Aldama es una obsesión purulenta por Torres porque no ha conseguido ensuciarlo legalmente. Esta evidencia deviene tan patente como la responsabilidad política que contrajo el expresidente de Canarias y que se ha negado resueltamente a asumir. Para ser precisos Torres ni siquiera ha pedido disculpas por un caso de estafa y malversación de fondos públicos tan obvio como los cuatro millones de euros que se mamó la empresa R77 a cambio de mascarillas basurientas o que no llegaron nunca. Cuatro millones de euros de dinero público por cuya pérdida ni Ángel Víctor Torres ni Antonio Olivera ni ninguno de los responsables del Servicio Canario de Salud en el primer semestre de 2020 se sienten concernidos.

Ayer ingresó en prisión por orden del juez José Luis Ábalos, exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes. Lo hizo tres o cuatro días después de que su sucesor, Santos Cerdán, fuera excarcelado. La entrada del primero es argumentada por el juez como una medida necesaria para impedir el riesgo de fuga; la salida del segundo se debe a que la autoridad judicial entiende que ya no puedes destruir pruebas. Los dos serán procesados y –como Koldo García– se enfrentan a lustros de cárcel si son hallados culpables de varios delitos graves, al margen de que puedan abrirse, en un futuro inmediato, otras causas. Nadie ha asumido ninguna responsabilidad política, incluyendo al que nombró a ambos, Pedro Sánchez. A Ábalos lo defenestró como mandamás y lo destituyó como ministro, pero en las elecciones de 2023 lo colocó en una lista electoral; a Cerdán le renovó la confianza como máximo colaborador en el partido hace apenas un año. El jefe de Gobierno debería dimitir y convocar elecciones anticipadas. La responsabilidad política no es un juguete retórico. Es un principio democrático fundamental en el ámbito del control del poder. Su práctica establece la calidad y la resiliencia de un sistema parlamentario. Sánchez eligió y mantuvo en el poder a individuos que atentaron concertadamente contra el interés público durante años, desde el Gobierno o desde el partido. No se trata de un lejano director general o del presidente de un organismo autónomo, sino de quienes, entre otras cosas, debería gobernar el partido. Sin mayoría parlamentaria, sin presupuestos generales, condenado el Fiscal General del Estado y a punto de ser procesados sus dos secretarios de Organización, es hora de dejar de esconderse como un cobarde serpenteante, asumir las consecuencias de sus actos y llamar a las urnas.