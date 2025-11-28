La casualidad, el destino o la fatalidad, han hecho que coincida en la misma semana el estreno del trailer de la nueva película de la saga Los juegos del hambre, prevista para 2026, con el de The Running Man. Desconozco si pretende ser una versión masculina del célebre serial protagonizado por Jennifer Lawrence, pero me ha dado esa impresión. En realidad, la futura The Hunger Games: Sunrise on the Reaping será una precuela, pues se desarrolla varias décadas antes de los acontecimientos vividos por el personaje de Katniss Everdeen. Ya sin Lawrence, Elle Fanning se baraja para recoger su testigo. Comienzo así esta crítica porque, mientras veía The Running Man (a su vez, remake de la cinta de 1987 del mismo título interpretada por Arnold Schwarzenegger, pero que llegó a las salas de proyección españolas con la traducción Perseguido), no podía evitar pensar que estaba influenciada por el éxito cosechado con los cinco largometrajes de Los juegos del hambre. Y es que la industria de Hollywood se mueve en un eterno bucle de remakes y reiteraciones del que no demuestra voluntad alguna de salir.

Su director, el británico Edgar Wright, responsable de filmes como Scott Pilgrim contra el mundo, Baby Driver o Última noche en el Soho, ha querido rodar una cinta crítica y reivindicativa y, al mismo tiempo, desenfadada y entretenida. Consigue su objetivo a medias, pero, en todo caso, se debe reconocer su habilidad para pulsar el ritmo de la narración y ofrecer un espectáculo visual impactante. Tal vez resulte un tanto vacío y de poca consistencia, pero esa aura de intrascendencia propicia la sencilla digestión de su contenido. Sea como fuere, el hecho de que se presente como una nueva versión de la obra de finales de los ochenta me provoca cierta pereza a la hora de verla.

En un futuro cercano, The Running Man se convertirá en el programa de mayor audiencia de la televisión. Se trata de una competición mortal donde los concursantes, conocidos como Runners, tendrán que sobrevivir treinta días mientras son perseguidos por asesinos profesionales. Se retransmite para un público sediento de sangre y, con cada jornada superada, la recompensa en metálico se incrementa. Desesperado por salvar a su hija enferma, un pobre obrero, convencido por el productor del espacio, participa en el juego como último recurso. Contra todo pronóstico, su rebeldía y sus ansias de victoria le convierten en el inesperado favorito de los aficionados y en una amenaza para todo el sistema, de modo que, a medida que se disparan los índices de audiencia, también lo hace el peligro.

Ciertamente, el Perseguido de Arnold Schwarzenegger ha envejecido mal y, con el paso de los años, su visionado desentona. En ese aspecto, el actual proyecto dispone de mejor producción y realización, circunstancia lógica en atención a la evolución de la técnica, los efectos especiales y el dinero invertido. A mi juicio, sin embargo, Wright da un paso atrás en su carrera, siendo más original, arriesgado y fresco en sus anteriores producciones. Aquí se subraya en exceso el mensaje, y prevalece un toque exagerado y desproporcionado que me impide interactuar en mayor medida con las imágenes.

The Running Man se estrenó en la taquilla de los Estados Unidos con un segundo puesto que supo a poco a sus productores. Con un presupuesto superior a los cien millones de dólares, los apenas dieciséis que ingresó el fin de semana de su estreno desinflaron las previsiones iniciales.

Encabeza el reparto Glen Powell, que ha intervenido en muestras del género de acción como Top Gun: Maverick, en comedias como Cualquiera menos tú o, de modo más secundario, en dramas históricos como La sociedad literaria y el pastel de patata o Figuras ocultas. No termina de obtener un papel a la altura de su potencial, aunque tampoco está fuera de lugar.

Participan otros rostros muy conocidos, como Josh Brolin (No es país para viejos, Sicario), William H. Macy (Fargo, Magnolia, Boogie Nights), Michael Cera (Juno, la ya citada Scott Pilgrim contra el mundo) y Emilia Jones (vista en la sorprendentemente oscarizada CODA: Los sonidos del silencio).