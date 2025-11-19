A pasar por caja

Reunión de pastores, ovejas tiesas. La ministra de Hacienda de España, María Jesús Montero, ha anunciado urbi et orbe que el Gobierno en minoría tiene previsto presentar en unos dos meses un nuevo Sistema de Financiación Autonómica. Y agárrense los machos: anuncia un aumento de la pasta para todo el mundo. Según los expertos, la previsión es que se dispongan de hasta 31 mil millones de euros más, a repartir entre todas las comunidades autónomas.

La lotería autonómica tiene truco. Para poder darle a Cataluña lo que pide, el Sanchismo necesita una bomba de humo. Aumentar solo la financiación de los catalanes, después de la polémica condonación de la deuda, provocaría una rebelión. No solo de las comunidades del PP, sino también de las que gobiernan los socialistas. Así que para camuflar en lo posible el aumento de transferencias a Cataluña se hace necesario que una lluvia de millones llegue a todo el mundo mundial.

Y solo hay dos formas de conseguir 31 mil millones: o la administración central del Estado se ajusta los machos y recorta sus gastos -¡ja, ja!- o vuelve a subir los impuestos. No hace falta devanarse mucho los sesos para saber cuál es la fórmula que se va a aplicar. Y quiénes van a pagarlo.

Estamos en la rampa de salida de varios procesos electorales. Y la época de celo en el animal político tiene efectos perversos para los contribuyentes. Aumentan las contrataciones de las administraciones públicas y se disparan todo tipo de gastos bajo la premisa de que «hay que echar el resto». Y los que vengan detrás, que arreen.

La subida de impuestos en nuestro país ha batido todos los récords en los últimos años: ochenta mil millones más en poco más de un quinquenio. Y ha sido tanto por el incremento de los tipos como por las nuevas figuras tributarias y el demoledor efecto de la inflación, que ha empobrecido a todo el mundo. Pese a los floridos discursos -que quienes pagan son los más ricos- la realidad es que el grueso del esfuerzo fiscal ha recaído en las clases medias: en los impuestos sobre el trabajo y el consumo.

El actual Gobierno no está en condiciones objetivas de remodelar la financiación autonómica en términos de equidad, sino en función de sus hipotecas políticas. Prisionero de los votos independentistas catalanes, cualquier reforma estará sesgada por esa evidencia. Y bichada por esa influencia. Si la tarta se reparte dando más a unos es bastante probable que otros acaben con menos.

Que no se haya consensuado la reforma con las Comunidades huele mal. Y que no se haya abierto diálogo “singular” con el más especial de los territorios, que es Canarias, apesta. La tentación de todos los gobiernos peninsulares con nuestras islas es confundir el culo con las témporas. O sea, meter dentro del mismo saco la financiación ordinaria y los fondos de compensación del hecho insular.

Ya veremos, pero no me gusta el caminar de la perrita. No es normal que una candidata a la presidencia de Andalucía esté cocinando a su bola una reforma de ese calado. Mucho me temo que para cumplir con Cataluña y pagar el camuflaje, habrá que pasar por caja. Y para los canarios lo de la caja puede tener más de un sentido.