En Gran Canaria carreteras, en Tenerife colas

Este tramo de la autopista del Norte es el más saturado de todas las carreteras de Tenerife. / Arturo Jiménez / t

Dicen que las comparaciones son odiosas, pero, valga la paradoja, también son ilustrativas para explicitar algún tema en particular o clarificar cuestiones dudosas, así como para desentrañar engaños que se perpetúan en el tiempo. En las últimas décadas, indudablemente, quien diga lo contrario no tiene sino que coger el coche y darse una vueltita circulatoria por las dos islas, para corroborar que la más beneficiada por el Gobierno de Canarias, con creces, en la ejecución de obra pública viaria ha sido Gran Canaria, además, hay que reconocer para felicitar, que su Cabildo Insular ha sido muy diligente y eficiente en la puesta en marcha de los proyectos de sus carreteras insulares. Todo lo dicho es para estar orgulloso de sus responsables públicos y funcionarios, que han hecho sus respectivas tareas de forma adecuada, es decir, como se calificaba en la escuela, están aprobados. Puede ser que también algo tenga que ver, el hecho de que, desde hace más de diez años, los consejeros tanto de CC como del PSOE de Obras Públicas del ejecutivo autonómico son autóctonos de la isla hermana de enfrente.

Hace pocos días se ha anunciado que el Gobierno de Canarias aprobó el cuarto carril en la GC-1, en el que prioriza la ejecución del acceso a la Pardilla, señalando además que espera licitar el proyecto rápida o próximamente, con un presupuesto base de 9,4 millones de euros. Esta actuación, siempre ágil, como ha sido la tónica históricamente, forma parte de la primera fase del plan para incrementar la capacidad y fluidez de la principal vía del eje norte-sur de Gran Canaria. También la futura licitación priorizará la oferta que garantice el cumplimiento del plazo de ejecución y si procede, la justificación de una posible reducción de éste de forma global. Por supuesto se valorará que se pongan en servicio aperturas parciales de la obra, priorizando la ejecución del tramo sentido sur, como ya dijimos, correspondiente al entorno de La Pardilla.

El objetivo prioritario es mejorar la funcionalidad y reducir la congestión que se produce en la autopista a su paso por el municipio de Telde, especialmente en las horas punta. Esta primera fase incluye la ampliación de la plataforma de la GC-1, incorporando un cuarto carril, concretamente desde Bocabarranco hasta La Mareta. Hay que destacar y repetimos por su importancia, la insistencia en que los pliegos de esta licitación priorizarán la justificación de la secuencia constructiva que garantice el cumplimiento del plazo de ejecución y si procede, la justificación de una posible reducción de dicho plazo; así como las propuestas razonadas de posibles aperturas parciales de las obras. Con esta actuación, el Gobierno de Canarias, según sus portavoces, ha dado un paso decisivo en la ejecución del programa de mejoras en la GC-1, una infraestructura estratégica para la conectividad y el desarrollo socioeconómico de Gran Canaria.

Las obras de la carretera entre Agaete y La Aldea de San Nicolás, como parece ser, que están sufriendo un retraso y la finalización no va a producirse en el año 2027, pues ya se está anunciando una nueva campaña de movilizaciones, planificadas, tanto por el Ayuntamiento como por entidades civiles, para posibles actuaciones orientadas a reivindicar soluciones inmediatas para que se concluyan las obras lo antes posible.

De la ejecución de obra nueva de infraestructura viaria del Convenio de Carreteras en Tenerife poco se puede hablar, porque los resultados son exiguos, por no decir nulos, es lo de siempre, aquí se habla mucho, se promete todo y después ni se licita, ni se ejecuta nada. Lo nuestro son las colas y atascos.