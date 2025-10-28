El rescate imposible de NC

A mí me produce mucho sentimiento esto de las coaliciones electorales desesperadas que, según algunos analistas, se discuten y pueden llegar a fraguar entre las izquierdas. Primero está esa tontería de PSOE y Sumar de presentarse en la mayor parte de las provincias en las próximas elecciones generales. Primero habría que saber lo que piensan al respecto algunas fuerzas nacionalistas de la plataforma que (supuestamente) acaudilla Yolanda Díaz. No veo a Compromís –por ejemplo– metiéndose en este zaperoco filial y En Común Podem ya ha anunciado que llegado el caso se presentará con sus siglas en Cataluña. Y en segundo lugar si algo enseñan las coaliciones es que rara vez consiguen un sumando de resultados previos. Sumar es un proyecto político ya más que amortizado cuyo principal valor, para los socialistas, era precisamente atraer a electores más de izquierdas, es decir, que su función electoral consistía en adosar votos progresistas. El planteamiento era conseguir una coalición de gobierno, no una coalición electoral.

Más divertido todavía son las conversaciones entre Nueva Canarias y Podemos para presentar candidaturas unificadas. Uno se queda estupefacto. ¿Qué tendrá que ver Podemos con un partido nacionalista de centro izquierda? Podemos es actualmente un partido más radicalizado que hace tres años, simple y llanamente, porque solo escorándose a la izquierda, una izquierda muy beligerante contra la socialdemocracia del PSOE, pueden salvar los muebles en las próximas elecciones generales. ¿Román Rodríguez cree que el problema de la vivienda consiste en expropiaciones masivas, como se insiste desde Podemos? ¿Comparte con los podemitas que la presión fiscal en España –y en Canarias– debe ser más elevada y que el REF es solo un artefacto de las élites empresariales isleñas inventado y defendido en su exclusivo beneficio? ¿Coincide Luis Campos con Podemos en una estructura confederal del Estado español y en abrir un proceso destituyente hacia una república y, para ir haciendo boca, disolver el Consejo General del Poder Judicial? Nueva Canarias jamás se había colocado en las coordenadas ideológicas de Esquerra Republicana, Bildu o Podemos mismo, fuerzas con las que, al parecer, ha establecido contactos. Siempre fue una organización de una izquierda moderada y reformista. De hecho Román Rodríguez, su fundador, formó parte de la Unión Nacionalista de Izquierdas en los años ochenta para luego integrarse en ICAN y desembarcar en Coalición Canaria poco antes de convertirse en director del Servicio Canario de Salud y, posteriormente, en presidente del Gobierno autonómico. Si entonces transitó desde la izquierda autodeterminista hasta el nacionalismo constitucionalista de CC ahora emprende el camino en sentido contrario. Lo molesto es la bien fundada sospecha de que sus razones resultan las mismas: la supervivencia política de su egregia persona primero y de su organización política después.

Cabe suponer que, en realidad, las conversaciones germinales con Podemos estén más dirigidas a las autonómicas del 2027 que a las generales, pero se trata de la misma fantasía pueril en urnas distintas. Ya en 2023 NC perdió en Gran Canaria –su principal granero electoral por entonces– más de 10.000 votos respecto a 2019, y eso después de tener al genialoide Rodríguez durante cuatro años como vicepresidente y consejero de Hacienda y Relaciones con la UE. Ahora, con la escisión de casi todos sus alcaldes, agrupados en un nuevo partido, Primero Canarias, Rodríguez y Campos están condenados a una dura agonía política de la que no podrá rescatarles Podemos, que carece de ninguna implantación municipal en Gran Canaria y es casi irrelevante en Fuerteventura y Lanzarote. Y es que han jugado pésimamente sus cartas: la soberbia ensordecida de un líder, el seguidismo irrestricto al PSOE y la oligarquización de un partido cerrado a la renovación política y generacional los ha llevado al borde del abismo.