Una propuesta y una gran oportunidad para el Día de las Letras Canarias: Alfonso García-Ramos

En la reciente Feria del Libro de San Cristóbal de La Laguna, todo un éxito por el que se merece un reconocimiento no solo el Ayuntamiento como anfitrión, también las librerías y autores por su esfuerzo, y los lectores y visitantes que correspondieron con mucho ambiente al acierto de elegir la emblemática Plaza del Cristo lagunero como sede del encuentro.

Cierto es que la literatura canaria, poco a poco, va encontrando más espacio y apoyo en la Feria, si bien las largas colas que en ocasiones se formaron no esperaban precisamente la firma de autores canarios, un fenómeno cultural y social digno de abordar en otro momento, merecedor de un análisis crítico y reposado.

Hoy tampoco toca el Premio Planeta, cada vez menos literario y más comercial y televisivo, con publicidad gratuita, la que da la oportuna, estudiada y provocada polémica que genera.

Hoy vamos a lo nuestro, a la elección de la figura protagonista del Día de las Letras Canarias de 2026, que pretende el homenaje a autores y autoras destacados de la historia literaria canaria, cuando quedan pocos días, hasta el 30 de octubre, para presentar candidaturas a la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias por parte de instituciones culturales, académicas y administrativas, siendo una comisión asesora formada por nueve representantes de la literatura canaria quien propone tres finalistas, entre los que decide, antes del 30 de noviembre, el Consejo de Gobierno de Canarias, que tiene la última palabra. Será el 21 de febrero cuando se celebrará el acto institucional en conmemoración del fallecimiento de José de Viera y Clavijo en 1813.

No va a ser una decisión fácil, no, pero también puede ser una oportunidad para engrandecer el acto y recuperar las letras olvidadas de un periodista y escritor canario nacido en 1930 y fallecido con solo 50 años en la plenitud de su vida familiar, política y profesional, que nos dejó una novela, Guad, donde narra la vida en una galería de agua, y en torno a ella la peripecia individual de unos veinte personajes enmarcados en la panorámica de la vida social de Tenerife en los años posteriores a la Guerra Civil, una novela cíclica en la que cada personaje se va desnudando y confesando, trasluciendo la vida difícil de la posguerra, el tiempo de la retórica triunfalista, de la frustración de una generación, el hambre y el estraperlo, tal como su autor declaró al periodista Juan Cruz Ruiz.

Una temática que sigue teniendo plena actualidad en Canarias, donde la propiedad del agua era y sigue siendo uno de sus grandes problemas, que para su comprensión el autor se acercó a cabuqueros (trabajadores especializados en perforar túneles o galerías para la extracción de aguas subterráneas) y carretilleros en el mismo frente de las galerías, entrevistándose con ellos, algunos mancos o ciegos tras los accidentes, conociendo de paso el mundo de la especulación que rodeaba la gestión de este bien vital y escaso, por lo que se trata de una novela social que relata la lucha contra la piedra hasta llegar al agua y la de los trabajadores pobres y esclavizados por los explotadores.

Una obra crítica con el sistema, escrita con valentía sorteando las dificultades ideológicas y políticas propias del régimen franquista, que para concentrarse en ella el autor se aisló dos semanas en Icod en el verano de 1964, y con la que ganó en 1970 el Premio de Novela Benito Pérez Armas, entonces retribuido con 75.000 pesetas y la edición de 500 ejemplares.

Periodista, escritor, licenciado en Derecho, director del querido diario vespertino La Tarde, profesor de Periodismo en la Universidad de La Laguna, presidente de Honor del Ateneo de La Laguna, que como consejero independiente del Cabildo de Tenerife presidió la Comisión de Educación y Cultura, Hijo Predilecto de Tenerife, Alfonso García-Ramos y Fernández del Castillo es un digno acreedor de la figura protagonista del Día de las Letras Canarias de 2026.