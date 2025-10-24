S&P de récord y la burbuja que no estalla (aún)

Imagen de recurso sobre IA. / US

Está el mes de octubre en modo récord bursátil. Y como casi siempre, los males de altura acarrean miedo al efecto burbuja, estallido del copón y sueños rotos. Pero con miedos o sin ellos, las acciones que integran el índice S&P 500 llegaron a máximos históricos este viernes, insuflando brisa a las pompas bursátiles. La flexibilización de las políticas dicen que son las que impulsan las ganancias empresariales en EEUU. El presidente de EEUU, Donald Trump, es ese árbol al que todos se arriman para llenar la faldriquera. Los mercados monetarios siguen descontando una alta probabilidad de dos reducciones de tipos de interés antes de que termine el año. Burbuja hay, pero siguen las apuestas alcistas. El dinero que llega al mercado (ver la paradoja de la expansión cuantitativa) parece incansable al desaliento y sensible a la codicia.

Ni el cierre del Gobierno estadounidense por falta de acuerdo presupuestario debilita las órdenes de compra. Pese a que burbuja hay (diferencia entre el crecimiento real y el crecimiento de los activos), algunos expertos siguen defendiendo convencidos por sus argumentos que queda todavía margen para las subidas. "Las evidencias no apuntan a una burbuja tecnológica, ni a que estemos en el techo del ciclo inversor en IA", asegura Yves Bonzon, CIO de Julius Baer, banco suizo especializado en gestión de patrimonios. Los argumentos son interesantes; describen una situación de altos precios justificados por altas expectativas. Para Julius Baer, los objetivos de rentabilidad en torno a las empresas de IA "no son imposibles de alcanzar", ya que desde su punto de vista nos encontramos en un "superciclo de innovación con tecnologías disruptivas como internet en la década de 1990"."Nadie puede valorar estos modelos de negocio, su mercado potencial ni su rentabilidad futura, ni siquiera con mínima precisión. Incluso marcos plausibles, como los primeros intentos de dimensionar el mercado potencial total del negocio minorista en línea de Amazon, no previeron que Amazon Web Services (AWS) se convirtiera en una fuente de beneficios", explican. Ante el convencimiento de no saber prever, se justifican las apuestas alcistas.

El análisis va más allá: "Al observar el comportamiento de los inversores, no hay indicios de entusiasmo irracional, excepto quizás por parte de los operadores minoristas de Robinhood. En ese sentido, la evidencia actual no apunta a una burbuja en los mercados de valores públicos, y no creemos que el sector de la IA esté al borde de la implosión. Además, el fin de los esfuerzos de ajuste cuantitativo de la Reserva Federal y la perspectiva de nuevos recortes de tipos respaldan la prolongación de las últimas tendencias".

La idea generalizada y que recibe reconocimiento por parte de los operadores bursátiles es que, ante la situación actual, sería hasta beneficioso un recorte moderado de los precios para afianzar la tendencia alcista. Pero las expectativas de rebaja de tipos de interés por parte de la Reserva Federal pueden llegar a impedir esa recogida parcial de beneficios.

Jay Woods, estratega jefe de mercado de Freedom Capital Markets, firma de 'inversión boutique' con sede en Nueva York, afirma que las cifras del IPC estadounidenses dadas a conocer este viernes son buenas noticias para los mercados y operadores que esperan recortes de tipos la próxima semana y en diciembre: "Sí, el IPC alcanzó sus niveles más altos desde enero, pero dado que la atención de la Fed parece estar sesgada hacia el sector laboral de su doble mandato, esta cifra generará sorpresa, pero no debería cambiar su actual estrategia de recortes en las próximas dos reuniones". Vamos, que aunque haya burbuja, el consenso sigue apostando por mantener las posiciones y confiar en que el periodo de alzas en bolsa sigue siendo infinito.