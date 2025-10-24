Pacto en El Hierro

Hace semanas que Alpidio Armas tonteaba con el Partido Popular. Y por supuesto ese amorosamiento era perfectamente conocido por todo el mundo, y antes que nadie, por Juan Manuel García Casañas, o lo que es casi lo mismo, por Manuel Domínguez. Ahora Armas gobernará como dios padre con Izquierda Unida a su siniestra y el PP a su diestra. La disculpa de esta alianza es garantizar la estabilidad política de la corporación insular: ya se sabe que lo mejor para hacerlo es pactar con quien se la ha cargado. ¿Programa de gobierno, modificaciones, cambios? Es que ni siquiera lo han mencionado. Lo que han dejado claro son las áreas que reparten golosamente los dos consejeros del PP: Rubén Armiche asumirá Cultura, Juventud, Deporte y Patrimonio Histórico y Anabel López, Empleo y Desarrollo Económico. El consejero de IU (su nombre, aquí como el Cabildo herreño, es irrelevante) no ha dicho ni mu.

Armas ofrece una prueba más –ya redundante– de su genio atrabiliario y de esa característica irresponsabilidad suya empapada en desidia. Ahora le apoyan seis consejeros, pero no tiene mayoría absoluta: Agrupación Herreña Independiente (AHI) y Asamblea Herreña suman siete. El socialista confía, sin embargo, en que las pésimas relaciones entre AHI y Asamblea impidan configurar una oposición unitaria que amenace su poltrona o paralice la gestión. Y tal vez no ande equivocado. Al fin y al cabo Alpidio Armas es presidente del Cabildo por la estúpida ruptura en el interior de AHI que dio origen a Asamblea Herreña. La reagrupación del asambleísmo nacionalista herreño con seguridad acariciaría la mayoría absoluta en el Cabildo y en Valverde y Frontera. En realidad no los separa nada que no sean las ambiciones personales de sus dirigentes. Los optimistas piensan que después de seis años de enfrentamiento la convivencia en la oposición facilitará al menos un acercamiento entre Javier Armas y David Cabrera. Pero es que hay que ser, la verdad, muy optimista para creerlo.

El Hierro sufre problemas graves que ya han tomado vida propia. Uno de los principales es el propio Cabildo, que se ha convertido en los últimos diez o doce años en un ejemplo de ensimismamiento e ineficacia. La herreña es una de las administraciones insulares más lentas, desastrosas e incumplidoras de Canarias. Un amigo de la isla –ya no vive en ella, pero regresa siempre con nocturnidad y alevosía– me suele decir que si necesitas de una licencia para cualquier cosa en El Hierro es más eficaz peregrinar a Lourdes que iniciar un trámite en el Cabildo. «Si alguien hubiera denunciado la caída del Garoé en el siglo XVII», insiste más amargado que divertido, «el Cabildo todavía no habría terminado todavía el expediente». Todo se agrava más por las vinculaciones familiares y profesionales que tienen algunos de los principales funcionarios de la corporación, que se han empoderado frente al poder político –sea el PSOE, sea AHI– y detentan un asombroso poder de facto capaz de paralizar cualquier procedimiento administrativo hasta el día del juicio final. Este problema opera –o se niega a operar– sobre los demás: la sequía y el estrés hídrico que sufren los pinares y los cultivos, la escasez de vivienda combinada con la eclosión de la vivienda vacacional, el coste de la vida cada vez más asfixiante para los consumidores por la doble insularidad, el envejecimiento poblacional, el desbordamiento de los servicios públicos a causa de la llegada de miles de inmigrantes en cayucos y pateras, la insuficiencia de algunas políticas públicas, como la atención de ancianos y dependientes.

Existe un último motivo por el que Alpidio Armas esté dispuesto a cualquier acuerdo político para mantenerse en el poder. El PSOE herreño es la única organización insular que no ha celebrado todavía su congreso. Armas quiere seguir siendo el secretario general y solo amarrado a la Presidencia puede seguir siéndolo y, de nuevo, postularse a encabezar la lista en las elecciones de mayo de 2027. Estaría dispuesto a nombrar vicepresidenta y ponerle coche oficial a una quesadilla para conseguirlo.