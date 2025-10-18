Desmemoria canarista

Hace unos días, mientras los mandos de la Guardia Civil sacaban sus tricornios, banderas y algún vino español para celebrar el Día del Pilar y de España, Teodoro Sosa y Alejandro Domínguez brindaban por el segundo aniversario de su boda. Fue una de las bodas más sonadas de la historia de Gáldar. Más de 200 invitados llenaron el teatro municipal galdense para celebrar el matrimonio de su alcalde. Sabemos que Teo hubiera preferido un cura y una iglesia, pero los pastores católicos siguen anclados en el Medievo y consideran que el sagrado matrimonio religioso es cosa exclusiva para las parejas heterosexuales.

En la celebración del bodorrio en Firgas les tocó compartir mesa y mantel a los alcaldes de Valsequillo, Guía, Agaete, Agüimes… ¿Qué se habla en la celebración de una boda? Pues de lo guapo que están los novios, de fútbol o de política. Bueno, si los jefes no están en la misma mesa también te puedes dar gustirrinín de ponerlos verdes. Ocurrió que Román Rodríguez y Carmelo Ramírez estaban en mesas diferentes a los alcaldes, y entonces se habló de lo mayorcitos que estaban los jefes, que no se iban a jubilar nunca, que solo espantan votos…

En aquella boda, como en todas, nació un divorcio. Pero no el de Teodoro y Alejandro —que estos días difundieron en redes fotos de aquel feliz día—, sino el de Nueva Canarias y partidos como Roque Aguayro, BNR, Comfir, ASBA y más de una veintena de cargos públicos de NC. En estos dos años han sido censurados el alcalde de Guía y el de Agaete, y se prepara tumbar al de Valsequillo. Como nuevo Secretario de Solidaridad de NC, Carmelo Ramírez se solidariza con todo el que quiera sacar del poder a los que abandonaron sus siglas.

Este sábado el alcalde de Agüimes será nombrado presidente de Municipalistas Primero Canarias entre los aplausos de Fernando Clavijo, Ángel Víctor Torres y Manuel Domínguez. Primero Canarias nace desde el poder y para el poder, como nacieron Coalición Canaria y Nueva Canarias. Podrían acabar de pareja de hecho de Coalición Canaria, ese partido que hizo presidente del Gobierno y diputado en el Congreso a Román Rodríguez, aunque el nombre de Coalición Canaria haya sido borrado de la historia en la web de Nueva Canarias.

La política está llena de bodas, matrimonios de conveniencia, divorcios y despechos. Pero el afán de los dirigentes de Nueva Canarias por divorciarse de su propia historia debería estudiarse en la Facultad de Ciencias Políticas.

Nueva Canarias quiere ser la izquierda pura canaria y dedica la mitad de sus energías al liderazgo de Luis Campos en las redes sociales y a denunciar que sus excompañeros se han entregado al Mencey Clavijo, representante del diablo en la tierra. Pero llegará 2027 y la izquierda canaria pura tendrá que elegir.

Pueden hacer apuestas: tengo claro que, como siempre, donde NC no sume con el PSOE y haya posibilidad de cantar juntos “Ay mamá bandera tricolor” con sus excompañeros, que ayer eran progres y hoy son pura derechona, ganará la desmemoria canarista y el conchabeo frente a la pureza ideológica. Como ha ocurrido toda la vida, desde que los carmelitas aprendieron a hablar en román paladino, que es un idioma que vale tanto para abrazar hoy a Esquerra o Podemos como ayer a los restos del corrupto PIL, a caciques gomeros o al niño de papá chicharrero (el de Las Teresitas).

Esto no se lo digan a Yone, se le ve tan feliz pensando que a sus dirigentes los persiguen los poderosos...