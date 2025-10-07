Secundino Delgado y la brega por la unidad nacionalista

Parque Secundino Delgado / Andrés Gutiérrez

El pasado domingo se cumplieron 158 años del nacimiento de Secundino Delgado, considerado el padre del Nacionalismo canario. Durante demasiado tiempo su legado ha permanecido en un injusto silencio, como si la historia quisiera borrarlo. Su figura representa la primera voz que reivindicó con claridad la dignidad, la libertad y el derecho del pueblo canario a decidir por sí mismo su propio destino.

Su recuerdo nos evoca que la verdadera fuerza para sacar Canarias de la vigente condición de dependencia externa no nace de la división ni de la pasividad, sino desde la conciencia y el trabajo solidario y colectivo. Bregar en conjunción por un nacionalismo compacto y colectivo no es una opción, es una obligación histórica para quienes queremos garantizar un futuro digno y con voz propia y libre para la gente de nuestras islas.

En el escenario actual de globalización mundial, hablar de Secundino Delgado y sus ideas no es un ejercicio de nostalgia, es una urgencia política y social como medida frente al lastre que está padeciendo nuestro bienestar debido a los problemas estructurales que sufrimos consecuencia de la perduración de un modelo económico vulnerable y desigual originado por, entre otras causas, la dependencia excesiva del turismo, la precariedad laboral que condena a miles de jóvenes, la desigualdad social creciente, la falta de vivienda digna y la extrema fragilidad medioambiental frente a intereses externos.

Ante esto, la brega que nos interpela hoy es clara: el proyecto nacionalista debe ser serio y estructurado, con bases firmes, capaz de presentar y ejecutar propuestas de gobierno que ofrezcan soluciones eficaces y que logre ganarse la confianza mayoritaria de nuestra gente. Y para que este propósito tenga una capacidad real de acción y decisión es imprescindible avanzar con pasos firmes y determinación hacia la unidad del nacionalismo canario. El pueblo canario exige recuperar ese espíritu.

El mejor homenaje que podemos rendir a Secundino Delgado en este aniversario es no desfallecer en la consolidación de un nacionalismo moderno, unido y fuerte, que no se limite a la denuncia, sino que sea capaz de dar respuestas a los retos de nuestro tiempo, asegurar un futuro digno a nuestro pueblo y tener una presencia relevante en las instituciones españolas y europeas, desde donde poder defender y proteger con firmeza y libertad los legítimos intereses de nuestra tierra.

Secundino Delgado nos enseñó que Canarias no debe esperar de otros su destino. Hoy, su grito sigue siendo el nuestro: unidad, dignidad y libertad para el pueblo canario. Tenemos la obligación moral de asegurar que las generaciones futuras hereden un país digno, libre y con voz propia.