Recorrido: estético, ético/moral, político y la ley

El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, durante su comparecencia en la Comisión del Senado sobre la investigación de las mascarillas durante el COVID-19, a 22 de abril de 2024, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Los tertulianos y periodistas muchas veces son verdaderos creadores de jerigonzas, creando un lenguaje paralelo de interpretación, y difícilmente escapan a él, pese a que no deslumbren con su luz, como cantaba la nueva trova cubana. Los recién mentados han acuñado un sintagma de mucho fuste (con capitel corintio y florido), que es si determinadas acciones censurables tienen “mucho o poco recorrido judicial”. De cuyo discernimiento se evaden, porque el “recorrido judicial” invocado va precedido con que no pueden saber si realmente lo tienen. Venían a observar notable garantismo pre-procesal. Investidos como de la prudencia judicial, que espera a lo que se vaya dirimiendo y resolviendo en cada trámite judicial. Por tanto y conforme lo dicho, ponían todos sus análisis y valoraciones en los estadios previos del “recorrido judicial”, muy feraces en términos especulativos, y sin especialización. Pues a pesar de esa oportunidad, se suele echar en falta mayor compromiso con los hechos y su valoración humana, personal (con adjetivos), y no circunloquios abstractos sobre valoraciones éticas, morales y finalmente políticas, como si estas fueran más concluyentes y operativas que las anteriores. Pero no se iba más allá de su enunciación. Porque siempre se acostumbra a señalar el reproche que merecerían esas conductas desde un punto de vista estético y moral, pero sin entrar en contenidos, recordándonos que la mujer del César no sólo debe ser honesta sino parecerlo. Y dale. Estas valoraciones, en su navegar por el firmamento de los paradigmas y estándares en su tramo inicial, centrados en la estética, ética y moral, que viene a ser una confirmación de Kant con la distinción consagrada en sus obras: Crítica de la razón práctica (moral), y Crítica del juicio (estética), pero de ahí no pasan. Dando a entender que sólo son presentables como mera formulación. Superados estos y llegados a su acotación política, se seguían manteniendo las cuestiones en su órbita abstracta e ideal En cuyo caso estarían incursos en responsabilidades políticas, pero sin convicción en el empleo de recusaciones, cuando las más duras se desactivarían anteponiendo el “presunto”. Igual que se habla de robos, violaciones asesinatos sin esperar a sentencia. A uno le llamaba la atención que conductas flagrantes como los billetes de 500 euros que en plena pandemia espolvoreaba Koldo con Ábalos por Gran Canaria, todo el complot de la catedrática con la Complutense, la nula dación de cuentas y transparencia, y el capítulo exhaustivo de abuso del poder abordando delitos, sin que se dijeran. El caso es que mucho se sabía, más se intuía, y censura y escándalo apenas sobrevenían, sin que pasara nada durante años. Gracias a que hubo periodistas providenciales, y después jueces.