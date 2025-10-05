Opinión | Reflexión
Pedro Afonso
¿Quién eres hoy?
No te lo pregunto como lo haría un espejo, ni como lo plantearía un libro de filosofía. Te lo pregunto como lo hace la vida cada mañana, cuando te pone de frente al mundo.
¿Eres lo que haces? ¿Eres lo que sueñas? ¿Eres lo que otros esperan de ti?
Y más aún: ¿eres suficiente para ti mismo?
Vivimos tiempos de ruido y promesas. Promesas de futuro, de tecnología, de cambios que parecen inminentes y nunca llegan del todo. Y mientras esperamos, olvidamos algo esencial: el presente también se agota.
Por eso, la pregunta es clara: ¿quieres vivir de lo que otros te den o quieres atreverte a construir lo tuyo?
No hay respuesta fácil. Esperar tiene su comodidad: esculpir el deseo en manos ajenas, confiar en que el plato llegue servido. Pero entonces no decides, solo consumes.
Construir, en cambio, exige más: pensar qué necesitas de verdad, arriesgarte, equivocarte, levantarte. Exige coraje para transformar tus carencias en propósito, tus heridas en impulso, tu incertidumbre en horizonte.
Hoy no hace falta ser héroe para cambiar algo. Basta con tomar partido por tu vida. Preguntarte:
• ¿Estoy satisfecho?
• ¿Qué me falta?
• ¿Quién quiero ser en esta historia que aún está en curso?
La respuesta no está en discursos ni en algoritmos. Está en ti. En tu capacidad de dejar de esperar y atreverte a actuar.
Porque la vida no nos pide que seamos eternos, nos pide que seamos responsables de este instante. Y este instante, si lo miras bien, puede ser el principio de todo. n
