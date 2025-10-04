Licencia para ignorantes

Vehículos aparcados en el Parque Nacional del Teide. / Arturo Jiménez / t

Cualquier tonto sienta cátedra en esta tierra. Autodenominados licenciados en la "Universidad de la Vida" desafían sin pudor el conocimiento científico desde la comodidad de su silla gaming. Basta con tener un micrófono delante o un perfil con muchos seguidores para que cualquiera se proclame consultor de sobremesa. Hoy te opinan sobre geopolítica internacional, mañana sobre la fusión de partículas, y pasado mañana sobre vulcanología. Eso sí, sin haber leído un solo libro que no sea las instrucciones para teñirse el pelo. Qué pensarán los expertos, técnicos, geógrafos y vulcanólogos cuando algunos cachos de carne que confunde el Teide con un trozo de piedra son capaces de pontificar sobre la cámara magmática como si hubieran excavado ellos mismos los túneles de lava. El problema no es opinar. El problema es el imperativo categórico y convertir la búsqueda de seguidores en una verdad suprema que compra la ignorancia. Absolutos seguidores de la teoría de la conspiración que alteran la tranquilidad de parte de la población con falacias y bulos orientados a monetizar. Todo por más likes y ganar algo de presencia mediática. ¡Y que le den pábulo en teles, podcast y algunos medios de comunicación medianamente serios! Es una vergüenza total. En lugar de escuchar al vulcanólogo que mide, al economista que estudia o al epidemiólogo que investiga, terminamos creyendo al simplón de turno. En este contexto del reciente simulacro de erupción volcánica aparecieron como setas. Saben el día, la zona exacta de erupción y cómo se debe establecer el protocolo de evacuación para salir pitando. Le dicen a su tía lo que tiene que preparar y por el camino que tiene que coger. Lanzan mensajes a sus seguidores: "Mañana revelaremos la razón por las cuales el Gobierno te esconde que estamos a punto del desastre. Sígueme en mis redes y no te olvides de compartir". Y algunos los llevan a programas, como ocurrió recientemente con una supuesta todóloga que desmentía a profesionales y daba las claves secretas que solo ella conocía. Es impresionante. Pobres técnicos y profesionales que tienen que aguantar a estos personajes a los que le regalamos un micrófono en base a nada. Decía Aristóteles que "el ignorante afirma y el sabio duda y reflexiona". Aquí hemos invertido la fórmula: cuanto menos se sabe, más alto se grita. Y al final, las voces expertas, las que de verdad podrían orientar con rigor, quedan sepultadas bajo la avalancha de sabios de Wikipedia que no distinguen un volcán de un caldero. Por eso es esencial seguir las cuentas oficiales. Tenemos la suerte de tener a Involcan, científicos y profesionales de primer nivel que con didáctica informan al ciudadano desde sus canales. Por supuesto, la información del Cabildo y Gobierno de Canarias. Déjense de buscar a agoreros y brujas que tienen esa verdad de mentira. A veces tenemos lo que merecemos. Es imperdonable como sociedad que mi vecina le haga más caso a bomberman, que tiene 30.000 seguidores, que al director de Seguridad y Emergencias. Cada vez tengo más claro que no todas las opiniones son respetables.

@luisfeblesc