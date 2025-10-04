Genocidio o masacre /masacre y genocidio

Los diputados de Nueva Canarias muestran carteles durante el pleno del Parlamento de Canarias contra el genocidio en Palestina. / Ramón de la Rocha / Efe

Tan acostumbrados estábamos a escuchar a nuestros representantes en foros internacionales hablando en inglés y a no hacerlo en nuestra lengua materna, que sentí una muy agradable sensación cuando oí cómo se expresaba el monarca español en la sede de las naciones unidas el pasado 24 de septiembre: siempre me había sorprendido que nuestros mandatarios renunciaran a hacerlo en tantas ocasiones y distintas situaciones, mientras que franceses y alemanes, por ejemplo, fuera de su ámbito lingüístico se expresaban con total desenvoltura en sus respectivas lenguas nacionales.

Y es un complejo que padecemos los propios españoles, que jamás haríamos una crítica acerca del uso del francés, del inglés o del alemán en foros de nuestro hispano entorno a dirigentes de países con estos idiomas oficiales, pero sí le haríamos un espantoso feo al representante español que no fue capaz de utilizar la fastuosa lengua del Imperio, que, por cierto, me está empezando a sonar no tan bien como antes por culpa de relevantes personalidades anglófonas actuales: ¡con lo bien que la expresaba Bob Dylan con su "The answer, my friend, is blowin’ in the wind", o Paul McCartney cuando entonaba "Yesterday. All my troubles seemed so far away"!, aunque, ciertamente, eran tiempos en que todos mis problemas parecían muy lejanos.

En buen español castellano hablaron el rey y el presidente del Gobierno, y no porque no supieran hacerlo en otro idioma, sino porque en español pensamos los españoles lo que sentimos ante la tremenda barbarie a que está siendo sometido el pueblo palestino, cuya realidad pretende ocultarse evitando las palabras con que el consenso idiomático siempre había designado la feroz brutalidad.

Algo sé del valor de las palabras y de la importancia que puede conllevar cada uno de los rasgos distintivos que las definen; así, por ejemplo, no son exactamente lo mismo un libro que un mamotreto, aunque en determinadas circunstancias puedan referirse al mismo objeto. Como tampoco es lo mismo un robo que un hurto, y la desagradable situación de quien lo sufre no resulta atenuada por la consideración jurídica de la acción. Yo, por ejemplo, que en una ocasión fui objeto de un robo, según mi cotidiano criterio, no recibí la compensación de la compañía de seguros, que entendía que la sustracción no merecía la consideración jurídica de tal, sino la de hurto, porque no opté por defender con violencia mi pertenencia cuando sorprendí al ladrón in fraganti: si no concurre la circunstancia de violencia o intimidación el delincuente puede quedar exonerado y el perjudicado, con un palmo de narices, sin los derechos que creía poseer cuando contrató la póliza de seguros. Y en estas divagaciones me perdí tratando de comprender esta extraña diferencia legal entre el robo y el hurto, de las que extraje algunas conclusiones que mejor no debería poner en práctica, y entonces desistí de tratar de entender ciertas cualificaciones de flagrantes delitos. Y algo de esto está ocurriendo, pues mientras nos detenemos en discusiones bizantinas sobre la consideración jurídica de los execrables hechos que suceden en la franja de Gaza, estamos permitiendo que los cuatro jinetes del Apocalipsis sigan cabalgando a sus anchas.

Discusiones bizantinas, dije, porque tal vez lo que hubiera procedido era realizar análisis semánticos antes de determinar la consideración jurídica de la acción, pues, efectivamente, si las palabras existen es que hay diferencias en la realidad designada que han motivado su existencia: es probable que la opinión de quienes profesionalmente se dedican a estas labores pudieran tener algún interés para arrojar algo de luz al caos terminológico en que ahora se encuentra la realidad que se pretende nominar.

Matanza, exterminio, masacre y genocidio son las palabras que pueden aplicarse a la acción y al efecto de ‘quitar la vida a un conjunto de seres vivos’. Las dos primeras constituyen las de mayor amplitud semántica, pues ambas pueden referirse por igual a personas que a animales, y aunque el exterminio no conlleva tantas connotaciones agresivas o bélicas sí posee un mayor sentido de acabar con la totalidad de los seres a los que se dirige. Por los motivos que sean, para las situaciones en que el objetivo lo constituyen únicamente las personas la tradición ha lexicalizado más voces para estos casos extremos: masacre y genocidio, entre las más comunes. En ambos casos se trata de matanza masiva de personas indefensas, y entre las dos se nos hace difícil establecer gradaciones, aunque a la vista de la realidad y por jurídicas exigencias procede su lingüística caracterización. La masacre implica siempre la acción violenta: una batalla, un ataque armado o causa parecida (como en Gaza), y no requiere la intención de aniquilar a un determinado grupo en particular. El genocidio, sin embargo, con o sin violencia física (una hambruna, por ejemplo, puede causarlo) sí pretende el total exterminio de un grupo humano (como en Gaza), por motivos de raza, etnia, religión, política o nacionalidad, y la propia etimología de la palabra ya nos indica, con perdón, por dónde van los tiros.

Parcialmente sinónima es la voz holocausto, aunque parece aconsejable –en la lengua y en la realidad– mantenerla fijada en el pasado con el sentido conocido de ‘exterminio sistemático de judíos y otros grupos humanos llevados a cabo por el régimen de la Alemania nazi’.

Masacre y genocidio, por tanto, pues el contenido de la segunda no excluye el de la primera, aunque, como el robo y el hurto, la jurídica calificación no iba a reparar tantos daños ni era absolutamente necesaria para adoptar la decisión de evitar el conflicto. Así que, si con estas lingüísticas consideraciones habremos aportado algo, mucho me temo que ya, tristemente, habrá sido demasiado tarde.