La realidad es compleja y escandalosa. Difícil, llena de matices, posible de agarrarse por un lado o por el otro o de tirar de un lado o del otro. Fuerte o flojito. Mirando o no mirando. Tenemos algo muy fuerte con nosotres: justo esa posibilidad, la de mirar o no mirar, escoger si queremos enterarnos de lo que está sucediendo alrededor y de lo que implica lo que nosotras mismas hacemos o si queremos quedarnos quietitas en nosotras mismas sin hacernos ninguna pregunta. La segunda opción es más apacible, lo entiendo. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero ojos que no ven, y corazón que no siente, y lo mismo que sigue pasando. Es una mentira. Tirita podrida que como te la arranques ahora te vas a cagar porque uf. Y la infección igualmente dale que te dale en tu brazo. Uf.

La despolitización, es decir, esa tendencia horrorosa a no cuestionarnos nada ni indagar en cuál es el lugar que ocupamos en este mundo y qué es lo que les pasa a les demás mientras nosotres hacemos otras cosas, es cómoda y peligrosa. Sigue habiendo injusticias a pesar de que tú habites tu burbujita brillante cómoda en la que nada parece perturbarte. Pero también esa participación silenciosa, desapercibida, poder mejorar tú algo y no hacerlo porque ni te has enterado de que hay otros cuerpos tras tus acciones recibiéndolas de tal o cual manera. Y también, por supuesto, la docilidad. Aunque nosotras nos despoliticemos, la vida sigue siendo política: eso que haces y que tanto significado tiene, ¿por qué lo haces?

Gran ejemplo: el clean look. Se ha puesto de moda, justo ahora, qué casualidad, el maquillaje minimalista, pintarte solo para que tu cara parezca más «bonita» sin que lo ornamental y expresivo entren para nada en juego. Es decir, sin que la personalidad, la individualidad y la disidencia entren para nada en juego: redúcete, moldéate, no experimentes ni rompas ninguna norma, no juegues con el alivio precioso de cuando rompes una norma y te das cuenta de que hay vida más allá y, sobre todo, finge que eso que te aplicas en la cara durante tanto rato es tu cara natural. Asume, pues, que tu cara natural no es suficiente: sí caras naturales de moda en todas partes, pero la tuya pasando por un proceso que. No sé. Hay muchas cosas peligrosas aquí (negación de lo queer y sus estallidos de divertimento, violencia estética muy palpable y obvia) y no es extraño que coincida con un tiempo en el que la derecha presiona y suceden tantas cosas terribles que, claro, podemos no mirar, pero mira cómo se nos cuelan dentro y al final qué acabamos aceptando.

Esto con todo. Despolitizarnos es no aceptar que estamos politizades aunque no queramos estarlo, pues la política lo baña todo como el liquidito que echas encima de la tarta tres leches para que se quede tan jugosa y tierna: cómo se organiza tu familia es política, cómo tratas a tus amigas es política, qué contenidos te llegan y cuáles no es política, las modas son políticas, la organización de las calles es política, incluso el anestesiamiento que te permite creerte despolitizado es una cuestión política que se cuela en ti porque tiene una función y unos detonantes muy claros. La docilidad, claro. El orden y la aceptación. El silencio.

Recuerdo un momento clave en bachillerato, cuando la maestra de Filosofía nos explicó la mayoría de edad kantiana: para Kant, la mayoría de edad sucede cuando te emancipas del pensamiento impuesto y empiezas a hacerte preguntas y buscar entender por tu cuenta. Ahora me parece un concepto tan obvio, pero es bonito cómo en la adolescencia cosas así, dichas en clase como si tal cosa, te cambian un poco por dentro, y todo el mundo en el recreo haciendo bromitas al respecto pero en realidad el concepto calando poco a poco. Recuerdo cómo empezamos a hablar sobre cuestionar el sistema y, sobre todo, cuestionar la acción del sistema sobre nosotres mismes: no solo la parte de «pensar por tus propios medios», también la de «abandonar las ideas impuestas», es decir, hay certezas que nos parecen salidas de nuestras propias preguntas y para nada. Nada es natural ni inamovible.

Hay ideas relacionadas con el dolor, la amabilidad, la justicia, la convivencia, la igualdad, etc., etc., que son como farolas brillantísimas a las que claro que vas a llegar si piensas las cosas dos veces. Lo otro es docilidad, privilegio.

Lo mejor que podemos hacer para llegar a ellas es tener clara su importancia y su presencia constante, su necesidad, su cajita dorada en la que van a colarse otras cosas si no estamos pendientes porque siempre debe haber algo dentro y cómo se aprovechan tantos filos de esta realidad tan complicada y chillona. Jamás obvia. Jamás quieta. Jamás callada. Jamás neutral.