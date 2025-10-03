Por primera vez en mucho tiempo se escuchan en las islas voces, distintas y distantes, que hablan de la necesidad de repensar Canarias. Una tarea pendiente que llevamos procrastinando demasiado tiempo. Unos dicen que las islas, como el propio universo físico, tienen un límite. Otros cuestionan el modelo de desarrollo. Algunos hablan de la necesidad de controlar el incremento poblacional. Es como si nos hubiera entrado una saludable urticaria que nos lleva a preguntarnos quiénes somos y a dónde vamos.

El Archipiélago tiene dos realidades bien distintas. Las tres islas que no se incorporaron al turismo sufren envejecimiento poblacional, fuga de talentos y las limitaciones de pequeñas economías que no atraen nuevos residentes. Las otras cuatro, a lomos de la explosión del negocio turístico, han galopado hacia el crecimiento demográfico y la masificación de las zonas metropolitanas: la otra cara de la moneda de un enorme desarrollo y riqueza. A pesar de todo, los datos dicen que la superficie artificial apenas ocupa un 5,5% del territorio de las islas.

Por abreviar, la simple observación nos demuestra que el progreso de los pueblos depende de dos factores: el capital humano y que sean capaces de elegir aquello para lo que están mejor dotados. Jurgen Donges decía que no son ricas las naciones que más recursos naturales tienen, sino aquellas que son capaces de especializarse en lo que son más competentes.

La historia de Canarias fue un largo relato de lucha contra la pobreza. Las pésimas comunicaciones y la lejanía jugaron en su contra. La distancia no cambió, pero los medios de transporte sí. Y con ellos el hándicap se convirtió en singularidad. A mediados del siglo XIX, después de una colosal hambruna creada por una monarquía centralista e incompetente, el decreto de Bravo Murillo otorgó a las islas un régimen de puertos francos y el comercio floreció. El franquismo nos volvió a mutilar, poniéndonos cara al sol como un territorio más peninsular, pero arrancamos la Ley del Régimen Económico y Fiscal de 1972. Y de nuevo el comercio y el turismo eclosionaron para transformar nuestra realidad.

Con la democracia, la autonomía nos trajo nuevas visitas. La del autogobierno, la de la renuncia a nuestros fueros para entrar en Europa y la del fin del analfabetismo. Cosas buenas y malas. Hoy tenemos un sector público gigantesco que consume cinco mil millones de euros y sostiene más de doscientos mil empleos. Y también mejores profesionales y un poderoso músculo en la industria turística. Nuestro modo de vida, nuestra especialización, es la venta de servicios turísticos. Y funciona. Pero nada es eterno y, sobre todo, nada dura si no cambia y se adapta a los nuevos tiempos.

Que Canarias se empiece a repensar es una imperiosa necesidad. Estamos a tiempo de corregir disfunciones, de hacer balance de aquello en lo que hemos acertado y de lo que se nos ha ido de las manos. El turismo nos lo hicieron, porque lo teníamos delante de las narices y no lo vimos. Sería deseable que no nos volviera a pasar. Aprender del pasado es condición indispensable para definir el futuro.