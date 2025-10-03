No es que el Gobierno de Pedro Sánchez se niegue a presentar un proyecto de presupuestos generales del Estado (sigue operando con unos aprobados por las anteriores Cortes). Es como si le irritara que otros gobiernos tramiten en tiempo y forma sus presupuestos públicos. No es del todo una broma. El caso es que el Consejo de Ministros resolvió finalmente –como en parte se había adelantado– llevar al Tribunal Constitucional los vigentes presupuestos generales de Canarias por disposiciones relativas a los gerentes del Servicio Canario de Salud y a la inversión en puertos deportivos. Siempre próximo, cercano y consensual, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, explicó que sobre los puntos en desacuerdo, ambos gobiernos habían mantenido conversaciones con avances significativos. Sin duda para estimularlos el gabinete de Sánchez ha decidido mandar los presupuestos al Constitucional cuando apenas faltan tres meses para que caduquen.

La maniobra del Gobierno central tampoco es demasiado sorprendente. Primero, como es obvio, el Ejecutivo tiene plena potestad para hacerlo. Pero segundo y políticamente más relevante, el PSOE está ya más que acostumbrado a primar el mando a distancia del TC sobre el diálogo institucional, especialmente desde que perdió casi todo su poder territorial en las elecciones de 2023. No solo se trata de demostrar quién manda; también es una forma de proveer de munición a sus compañeros en las comunidades autónomas y parlamentos locales. Se podrá comprobar en alguno de los próximos plenos de la Cámara canaria cómo la oposición socialista presentará preguntas y solicitará comparecencias relacionadas con el recurso anunciado por Torres. Frano Franquis será implacable con Fernando Clavijo y Nira Fierro llamará de nuevo cobarde, inútil o irresponsable a Manuel Domínguez. Si en seis meses o un año el Constitucional les concede la razón, otra vez volverá el asunto al ruedo político y parlamentario y se le saca un poquito más de lasca. Tres asuntos perfectamente negociables y subsanables se transforman en una excusa para engordar el chuchurrío argumentario de los socialistas canarios, cada vez más inseguros en su papel de alternativa del gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular. Y por supuesto que lo comunica Torres. Igual porque está absolutamente previsto que sea él. Igual porque Torres se cuadra y es capaz de obedecer cualquier orden de la superioridad.

Y eso es más o menos todo desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista de un TC casi colapsado por recursos que se acumulan durante años y a veces durante lustros la proliferación de acciones desde el Gobierno central y sus homólogos autonómicos deterioran la diligencia y calidad de su trabajo. En realidad el respeto de los grandes partidos al Constitucional ha sido escaso y decreciente. Nadie se acuerda, por ejemplo, de su primer presidente, Manuel García Pelayo, que fue presionado hasta lo indecible para que con su voto salvara el empate que existía sobre la constitucionalidad del decreto-ley que utilizó el gabinete de Felipe González para expropiar el holding Rumasa. García Pelayo, un gran jurista inmolado profesionalmente, se marchó dos años después a Venezuela, donde falleció envuelto en un ostracismo despiadado, olvidado por unos y otros.

Mientras tanto, como es conocido, María Jesús Montero sigue sin presentar proyecto alguno de presupuestos generales para 2026, es más, ni siquiera ha llevado al Congreso de los Diputados su compromiso de techo de gasto, aunque no deja de repetir de manera casi angustiosa que se está dejando la piel en el intento. Los socialistas ya se han acostumbrado a pregonar descaradamente que no pasa nada por no presentar presupuestos, que se prorrogan los anteriores y todos tan contentos. El retraso en la presentación de las cuentas públicas puede no ser cataclismática, pero pretender gobernar con eficacia y eficiencia con presupuestos diseñados en 2022 conduce a un desorden cien veces remendado que obliga a las comunidades autonómicas a elaborar sus cuentas con los ojos casi cerrados. Sánchez ha causado más perjuicios a Canarias con sus presupuestos rezurcidos durante tres años que los tres artículos por los que su Gobierno ha llevado a la comunidad al Constitucional.