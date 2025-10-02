El sanchismo y la justicia fiscal

Juanma Moreno afirma que impulsará una alianza con Page y Barbón contra el "cupo catalán"

Como continuación de mi artículo anterior, en el que explicaba que la «quita» pretende imponer al resto de los españoles la mutualización de una descomunal deuda contraída principalmente por la Generalidad de Cataluña –ERC fue quien se lo exigió al Gobierno de Pedro Sánchez a cambio de sus votos–, era un peaje –uno más– del sanchismo para mantenerse en el poder. Ahora llega el segundo peaje, denominado «cupo».

Si la quita es un despropósito injusto y desigual, el cupo va directamente contra la justicia fiscal. Al pretender imponérselo solo a una parte del territorio español en detrimento del resto –solo el País Vasco y Navarra, acogiéndose a sus derechos forales, están exentos (Suárez se lo ofreció a los catalanes en 1980, y estos lo rechazaron porque decidieron apostar por el pragmatismo y la seguridad de formar parte del régimen común)–, el sistema dejaría de ser eficiente, justo y equitativo. Es más, constituiría un privilegio fiscal inaceptable y supondría la quiebra de los principios de solidaridad interterritorial y de igualdad recogidos en la Constitución.

La propia inspección de Hacienda advierte: «El cupo catalán supone una fragmentación injusta y opaca del sistema fiscal, que traerá desigualdad, fraude, descontrol y mayor desafección entre ciudadanos». Y añade: «El cálculo del cupo no se basa en datos –aunque se vista de ellos–, sino en un acuerdo político fruto de una negociación por votos, en la que uno vende su mercancía (los votos) por dinero (el importe del cupo)».

Todo esto sin obviar los aspectos jurídicos, pues, independientemente de que se haya eludido un consenso mayoritario e incluso dado la espalda a las propias Cortes Generales, resulta obvio que tiene un difícil encaje constitucional. Por no hablar de que sería necesario modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

En cuanto a los aspectos económicos, de llevarse a acabo semejante disparate, resultaría absurdo que la Generalidad pretendiera hacernos creer que no nos preocupemos, prometiendo ser solidarios con el resto de los españoles. Serán ellos, con su sagaz e infalible albedrío, quienes decidirán qué cantidad destinarán –si es que se diera el caso de que estuvieran por la labor de ser solidarios– a la caja común.

Todo esto sin olvidar el aspecto organizativo que conllevaría tamaño desafío. Asumir la gestión de los tributos –la inspección y la recaudación– implicaría la implantación por duplicado de medios y de personal –la AEAT española y la catalana–, por lo que sería necesario invertir más dinero e, incluso, duplicar gastos.

En resumidas cuentas, lo que los independentistas catalanes pretenden, en última instancia, es recaudar y gestionar todos los impuestos. Pero si no les basta con ello, además, tratarán de impedir que otras regiones puedan bajarlos, como Madrid, a la que acusan injustamente de hacer dumping fiscal; o lo que el presidente Illa denuncia como «un modelo económico de acumulación insolidaria de recursos».

Lo cual no es cierto. Es más, los economistas refutan esta idea. Según un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Madrid es la comunidad que más aporta al sistema: el 80% de toda su recaudación, lo que representa el 45,7% de todos los tributos nacionales, frente al 20,3% que genera Cataluña. Y su presidente declara: «Cuando una comunidad baja sus impuestos, esto no la exime de aportar la misma cantidad al sistema». Es decir, el hecho de reducir los impuestos no tiene por qué afectar a su contribución a la economía nacional; al contrario, atrae más inversión y aumenta la actividad económica, empresarial y comercial.

En definitiva, mientras este gobierno se dedica a vender España por partes con tal de mantenerse en el poder, la sociedad civil, que se ve indefensa ante tanto atropello, debería reivindicar sin miedo ni complejos un proyecto político serio frente al oportunismo, el sectarismo y los muros ideológicos; un proyecto que defienda la igualdad, la libertad y el bienestar económico y social de España.