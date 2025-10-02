Quien a mal árbol se arrima…

Hace un tiempo se cayó la rama de un árbol, a causa del viento, en la céntrica Plaza del Príncipe. No pasó nada. Pero por el mismo precio alguien podría haber perdido la vida. En las Ramblas, cuando se derribó un edificio, se abrió un nuevo pasillo para el viento y a la altura del colegio Hispano Inglés se derrumbó un viejo laurel de indias. De nuevo tuvimos suerte y no hubo víctimas. Pero cuando uno recibe las suficientes señales y no hace caso, está jugando con fuego.

Los árboles son seres vivos y, por tanto, merecen respeto y cuidados. Y en una ciudad como Santa Cruz son elementos fundamentales del ornato urbano que dan sombra y fresco bajo un solajero inclemente. Pero no hay que dudar ni un segundo cuando una especie deteriorada e incurable se convierte en un peligro para los ciudadanos.

Los laureles de indias no son especialmente antiguos en Santa Cruz. Los primeros datan de 1854, cuando un capitán general, Jaime Ortega, mandó traer de Cuba trescientos ejemplares que se plantaron en lo que hoy son nuestras Ramblas. Siglo y medio es mucho tiempo, pero nuestros laureles importados no se pueden comparar con otras especies locales, como las palmeras. Haberlos puesto en las ramblas ha demostrado ser, con el paso de los años, una medida muy eficaz para destrozar el asfalto y someter la amortiguación de los coches a una permanente prueba de esfuerzo. Elegir bien las especies que se plantan en un sitio es una ciencia. Hay ficus cuyas raíces han entrado por tuberías de agua o saneamiento, destrozándolas completamente.

Los colectivos que protestan por la tala de árboles defienden que algunos están sanos y pueden ser recuperados. Aún estimando el factor de incompetencia de algunos servicios públicos, es de género tonto pensar que los técnicos municipales de Parques y Jardines se hayan trastornado y estén quitando árboles sanos arbitrariamente. Ni les proporciona ningún beneficio ni debe ser fácil tomar esas decisiones. Si se hace es porque son conscientes de que la caída de un árbol o de alguna de sus ramas puede provocar víctimas mortales. Y eso implicaría una responsabilidad que les concierne directamente.

Hay, luego, otros asuntos que son discutibles. Los flamboyanes de nuestro municipio son árboles relativamente jóvenes. El flamboyán es un árbol muy vistoso, con una floración espectacular, que da una enorme sombra. Muy bonito de ver. Pero si vives en sus proximidades podrás comprobar que el suelo de todo su entorno, en el periodo de floración, se convierte en una trampa pegajosa donde te puedes dejar adherido un zapato. Es un árbol hermoso, pero muy sucio y un verdadero coñazo.

No es discutible que Santa Cruz necesita más sombra, sea de origen vegetal o artificial. Hay ciudades, como Sevilla, que han implementado sistemas de toldos en las calles céntricas. Se puede y se debe debatir si ese sistema es aplicable en Santa Cruz y cuáles son las mejores especies que debemos seguir plantando para la ciudad del futuro; para que no sea como esa desértica y árida zona de Cabo Llanos. Pero ni de coña se puede poner en riesgo la vida de la gente con árboles cascados.