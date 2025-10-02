Estoy aniquilado en un rincón oscuro desde hace varias horas. A primera hora de la tarde recibí un mensaje lacónico: Ángeles Alonso había muerto. Como suele ocurrirnos a los que, sin saberlo, sobrevivimos, la primera reacción fue de incredulidad. Me lo confirmaron. La mayoría de los que lean este artículo, con seguridad, no sabrán quién fue (y es) Ángeles. Hace muchos años fundó con Tito Expósito el sello Baile del Sol, uno de los más hermosos milagros editoriales nacidos en Canarias en las últimas décadas. Antes Baile del Sol había sido una suerte de colectivo cultural que exploró varias vías para la difusión de nuestro acervo artístico y literario. Baile del Sol despegó tímidamente y en medio de esfuerzos y sacrificios de sus dos directores comenzó a articular un catálogo extenso y coherente. La gran mayoría de sus colecciones y títulos eran interesantes y sustentaban sus postulados editoriales. Era una empresa diminuta, extenuante, vibrante y llena de belleza a trompicones. Yo recuerdo su límpido orgullo –el de Ángeles y el de Tito– al publicar una novela excepcionalmente hermosa, Stone, cuando su autor, John Williams, era prácticamente un desconocido en España. El simpar orgullo de editor: descubrir un autor o una obra, enamorarse de ella e intentar sin desmayo que se instale luminosamente en la memoria de los demás. Por supuesto jamás vieron un duro.

Ángeles era una mujer de densos silencios y de grandes carcajadas. Para poner a los estúpidos en su sitio le bastaba con mirarlos fijamente con sus grandes ojos claros. Sabía sorprenderse pero, sobre todo en los últimos años, se sorprendía ya poco. En todo lo que me dura el viaje de la vida jamás conocí a una persona que se entregara con tanta silente pasión a una causa, a una empresa, a una profesión, sin reclamar jamás atención, focos, aplausos ni ditirambos. No era exactamente timidez, sino, más bien, ganas de no perder el tiempo y una desconfianza campesina ante la ridiculez de cualquier narcisismo. La Feria de la Edición de Canarias y, más adelante, el Salón Internacional del Libro Africano (SILA) son impensables sin el curro indesmayable, la paciencia infinita y la inteligencia de Ángeles. El SILA se lo inventaron el gran Antonio Vizcaya, Ángeles y un reducido grupo de amigos. Fue el único y último proyecto cultural canario en el que confié y en el que, generosamente, me dejaron colaborar en lo que pude. Un intento lúcido de levantar una feria de la edición profesional que intercomunicara a editores, escritores, académicos, traductores y críticos africanos y españoles, con una mirada puesta también en América. Se celebraron tres ediciones que incluyeron conferencias, debates, mesas redondas, entrevistas en vivo, presentaciones de libros. La última tuvo lugar en el TEA, en Santa Cruz de Tenerife, estuvo dedicada a Senegal y participaron editores y escritores de Togo, Mozambique, Benín, Argelia, Zimbabue, Angola y Camerún. Era magnífico y en los últimos días soñábamos con que el SILA se transformara a medio plazo en algo similar a la Feria del Libro de Guadalajara, activando un puente cultural entre el África que desconocemos y la Europa que debíamos ser. Ángeles sonreía, agotada pero incólume después de varias jornadas de veinte horas de trabajo. No ocurrió, por supuesto. La crisis económica derrumbó los presupuestos culturales. Los apoyos institucionales, entusiastas al principio, casi desaparecieron. Tiempo más tarde unos pillos tomaron el nombre del SILA para frangollar una mamarrachada que nada tenía que ver con los principios fundacionales y los objetivos estratégicos del Salón del Libro Africano que capitaneó Vizcaya y que Ángeles hizo como los panaderos hacen el pan de todos, con sus propias manos.

Ángeles Alonso fue de esas personas –existen en Canarias– que desde la modestia y sin una palabra de más o de menos contribuyó con decencia y generosidad a la cultura de nuestro pequeño e ingrato país. La vi con Goytisolo hablando de gatos –los amaba – y él le contaba que los gatos atraviesan paredes y espejos y pasaban sin problemas al otro lado. Ayer lo hiciste tú, querida, pero soy torpe y me ahoga la amargura y no te veo en el espejo.