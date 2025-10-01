Canarias es un laberinto de romerías y procesiones que se prolongan durante meses y consumen páginas de diarios y horas de radio y televisión pública y privada. Canarias son decenas, cientos, miles de vírgenes, todas veneradas con lágrimas en los ojos y dicha en los corazones. Pero, ¿hubo alguna vez 11.000 vírgenes?, se preguntaba en el título de una novela Jardiel Poncela.

Si las hubo, por supuesto, fue en Canarias, y cada una con su procesión, con el presidente del Gobierno o del Cabildo con el chaqué de los pingüinos trascendentales, los alcaldes, los consejeros y los concejales procesionando seriamente tras pequeñas tallas de madera policromadas que son todas madres de un dios que murió crucificado y resucitó al tercer día, lo que sin duda tiene su mérito. Canarias es eso, al menos para nosotros, una ininterrumpida desfiles de cristos y vírgenes y santos y curas y subidas y bajadas y peregrinos y caminadas polvorientas entre miles de personas y timples y vino azufrado y carne fiesta y todo eso se vende como fervor religioso e identidad y la máxima disidencia que se permite en esta exaltación de la mariolatría es el silencio.

El próximo día 11 la talla policromada presuntamente más popular, conocida como la Virgen de Candelaria, vuele a visitar Santa Cruz de Tenerife. Como en ocasiones anteriores pasará por barrios de varios municipios – Candelaria, El Rosario, La Laguna – y después de algunos días en la parroquia de La Concepción de Santa Cruz volverá a su Basílica el día 25. Como es obvio quien decide llevar y traer la talla no son los fieles de la Iglesia Católica, sino el obispo. Desde 2001, visto el éxito de las últimas ocasiones, se fijó que el paseo se celebrará cada siete años. ¿Por qué se periodificó así? Básicamente porque es un buen negocio material y simbólico. Las visitas de la talla policromada por los municipios tinerfeños son muy similares, comercialmente, a las grandes giras de los cantantes, sen roquero o canten pop.

Las visitas cuentan con un merchandising con sus tres objetivos básicos: llamar la atención a los clientes distraídos, aproximarlo al producto y facilitar la compra: libretos, estampitas, medallas, cruces, retratos, libretas, bolígrafos, camisetas. Si decretas una peregrinación anual todavía te quedan estampitas del año pasado. Si la haces cada veinte años cabe el riesgo de que el público te termine olvidando, como hubieran olvidado a Los Panchos si se quedaran demasiado tiempo en su casa. El público es veleidoso y olvidadizo. Siete años es un periodo aceptable. Dos o tres visitas por generación se antoja una media para un marketing que maximice los beneficios, que no son única ni principalmente los productos arriba mencionados.

El producto fundamental, en ese caso, es la memoria. En su peregrinación que funciona básicamente para recordarle al cliente que quien puede y debe peregrinar – y felizmente sin límites temporales – es él, con destino a la Basílica de Candelaria. Las visitas de la talla policromada tienen esa función instrumental: arrancar a la gente del sofá, el deporte o la lectura para que busque consuelo y esperanza en su arcano significado, manteniendo el negocio espiritual de la Iglesia Católica y el nexo sentimental con la figurita. Y es un negocio redondo porque el Obispado no pone un euro. Lo pagamos nosotros.

Más de 1.300 agentes de la Guardia Civil, de las policías locales, de la policía autonómica y de Protección Civil, con personal de apoyo logístico y sanitario. También el Cabildo pondrá guaguas a disposición de los peregrinos que acompañen a la talla policromada y que se sientan cansados. Por supuesto, jamás ninguna autoridad precisa el coste económico de todo este despliegue alrededor de la pequeña escultura, a la que un cura llamaba el otro día «signo identitario de nuestra ciudadanía». Es admirable llegar a relacionar la condición de ciudadano en una sociedad democrática con el seguimiento de una superstición religiosa. Elevar una creencia religiosa a rasgo identitario de ciudadanos en un Estado aconfesional es una cuchufleta al alcance de muy pocos, una majadería realmente creativa, una ocurrencia babieca y astuta en unas Canarias de vírgenes. santos, cristos, procesiones, romerías y peregrinaciones, amén.