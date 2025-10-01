El caso Begoña se complica

La defensa de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, ha encontrado un argumento chiripitifláutico para descartar la malversación. «Si un juez es fumador y le pide a un agente judicial que le compre una cajetilla de tabaco, no es malversación». Tal vez no. Aunque tal vez eso no sea exactamente igual a utilizar a una funcionaria pública para negocios privados, que es lo que se está ventilando.

Al yerno del Rey Emérito, Iñaki Urdangarín, le cayeron más de cinco años por utilizar su especial situación familiar para influir en políticos y administraciones para que contrataran los servicios del Instituto Noos. El Tribunal Supremo lo refierió al artículo 429 del Código Penal, que en su redacción vigente en el tiempo de ocurrir los hechos, castigaba al «... particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar, directa o indirectamente, un beneficio económico para sí o para un tercero...».

Probar esto es complejo. ¿Cómo se determina que un servicio o una relación no se establece por el propio prestigio del profesional o persona investigada, con independencia de que sea el hermano, el marido o la esposa de alguien influyente? En el caso de Urdangarín se desplegaron correos, mensajes y testimonios donde se comprobó, judicialmente, que ser el marido de la Infanta Elena fue un hecho determinante para que a él y sus socios les abrieran puertas que para el común de los mortales estarían cerradas.

Cuando ahora se habla de la mujer de Pedro Sánchez, la pregunta es si la esposa de un presidente de gobierno tiene derecho a ejercer su vida profesional con independencia de quién sea su pareja. Y la respuesta es que sí lo tiene. Pero lo que se investiga es si en el ejercicio de ese derecho Begoña Gómez utilizó su especial relación con Sánchez y el poder de Moncloa como un elemento determinante para favorecer sus actividades.

Los juicios paralelos que cursan en los medios de comunicación con mayor velocidad que en los juzgados, suelen determinar fácilmente la culpabilidad o inocencia de los personajes públicos. Y las sentencias vienen determinadas, normalmente, por la orientación ideológica del que la emite. Afortunadamente para todos, solo tienen valor mediático. Que unos políticos digan que Begoña Gómez es inocente tiene tanta relevancia como que otros la declaren culpable. Serán los tribunales y un jurado popular, a la luz de las pruebas, los que determinen una cosa o la otra.

A la vista de lo que hasta ahora se conoce, Begoña Gómez está en riesgo. Utilizar una funcionaria pública asignada por Moncloa para gestionar asuntos de sus actividades profesionales privadas huele fatal. Por otro lado, el informe de la Fiscalía Europea sobre su relación con empresas y empresarios que tenían asuntos multimillonarios pendientes de resolución por parte del Gobierno que presidía su marido, también es un territorio minado. Peinado está consiguiendo evidencias de esas actividades. Y la encamina a un juicio con jurado popular.Y pinta muy feo.