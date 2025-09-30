En junio de este año, un barco de ayuda humanitaria de una ONG quiso romper el bloqueo naval israelí de la Franja. Zarpó de Sicilia cargado de alimentos y fue abordado por fuerzas israelíes que detuvieron a doce activistas, entre ellos la sueca Greta Thundberg y la eurodiputada francesa Rima Hassan. Todos ellos fueron deportados.

La nueva flota de ayuda humanitaria que va camino de Gaza, persigue llamar la atención del mundo sobre el conflicto palestino. Algo tardíamente innecesario, porque es hoy el asunto más mediático del planeta. Por eso este nuevo viaje ha desplegado tanta actividad en redes sociales y ha sumado a personajes con ese perfil público que acompañan a otros activistas políticos. Y por eso se van narrando las diferentes incidencias, como el acoso con drones o la intercepción de las radios con música de Abba, en lo que parece una burla hacia la sueca Thundberg, de nuevo embarcada.

La flotilla se justifica también en el transporte de ayuda humanitaria a Gaza. Es estrictamente cierto que en la franja hay una terrible hambruna. Pero los datos objetivos dicen que la flotilla de barcos transporta unas 250 a 300 toneladas, que equivale a lo que aportarían una docena de camiones de los más de doscientos que entran a diario en la zona de Gaza. Toda ayuda es poca, pero no parece que esa sea la verdadera razón para abrir un corredor humanitario marítimo en una zona controlada por la marina de Israel y declarada zona de guerra.

La verdadera razón podría estar en la búsqueda de una confrontación con el ejército israelí. El guión, entonces, sería atraer la atención internacional sobre una flota de pequeñas embarcaciones desarmadas, que acude a una zona en conflicto para ayudar a una población desesperada y es hostigada militarmente. Si el ejército judío reacciona con la misma extrema dureza que ha demostrado en Gaza, es posible que la misión de la flotilla sea impedida con el concurso de medidas violentas. Y la repercusión internacional de este incidente aislaría aún más, si ello fuera posible, al Gobierno judío.

El hecho de que dos barcos de armadas europeas, uno italiano y otro español, estén encargados de acompañar a la expedición es un motivo más de preocupación. Netanyahu ha traspasado ya las fronteras de la cordura. Es obvio que la imagen internacional no le preocupa ni lo más mínimo porque la laxitud de Naciones Unidas con las dictaduras y los líderes criminales del planeta crea muy malos precedentes. Detener a la flotilla a través de medios extremos, que podrían incluir el hundimiento de algún barco, no puede descartarse. Y en ese caso ¿qué harán los buques militares europeos?

El navío español, el Furor, haciendo poco caso a su nombre, tiene órdenes de no involucrarse en un incidente armado y actuar, exclusivamente, como un barco de rescate. Pero las reglas de la misión no excluyen la autodefensa, en caso de verse atacados. Por su parte, los miembros de la flotilla han rechazado dirigirse al puerto seguro de Ashkelon, a solo 13 km de Gaza. Van a intentar entrar, sí o sí, dentro de las doce millas náuticas de una costa considerada ‘zona de guerra activa’. Que todo esto acabe mal no es imposible.