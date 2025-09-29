Un Universo en nuestro cerebro

A la izquierda, imagen de una simulación cosmológica representando la distribución de materia en el Universo (red cósmica), formada por nodos, filamentos, paredes y vacíos (J.M. Coloma-Nadal et al JCAP07 (2024) 083, 10.1088/1475-7516/2024/07/083). A la derecha, imagen microscópica de tejido cerebral (N. Imaoka et al., Oncology Reports 28(3):923-30, 10.3892/or.2012.1872), mostrando distribuciones similares, en las que también podríamos asociar nodos, filamentos, paredes y vacíos.

Desde hace décadas, dentro del ámbito científico se comenta con cierta fascinación la sorprendente similitud aparente entre la distribución de materia a gran escala en el Universo y el entramado de conexiones neuronales en el cerebro. Esa semejanza no se limita únicamente a estos dos escenarios. También la encontramos, por ejemplo, en la disposición de las copas de los árboles en un bosque o en otros sistemas complejos donde las interacciones entre múltiples elementos dan lugar a patrones autoorganizados.

No solo a escalas microscópicas se ve esta similitud. A nivel macroscópico, el cerebro también presenta una arquitectura similar, en la que diferentes regiones se conectan entre sí dando lugar a la red que sostiene nuestras capacidades cognitivas. A esta red de conexiones macroscópicas se la denomina conectoma cerebral, y su estudio es hoy en día uno de los grandes retos de la neurociencia. Comprender el conectoma podría permitirnos el desarrollo de técnicas de diagnóstico precoz de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, cuya detección temprana sigue siendo un desafío.

Llegados aquí, cabe preguntarse, ¿es esta similitud entre el conectoma humano y la estructura a gran escala en el Universo únicamente una curiosidad matemática o, sin embargo, podría dar lugar a líneas de investigaciones con aplicación práctica en la detección temprana de enfermedades neurodegenerativas? Es justamente esta pregunta la que intenta responder el proyecto Cosmic-Brain del Instituto de Astrofísica de Canarias.

El proyecto Cosmic-Brain fue ideado y está liderado por el investigador Francisco-Shu Kitaura, uno de los mayores expertos en el mundo en reconstrucción gravitacional aplicada a la Cosmología, y tiene como objetivo explorar la aplicación de herramientas de análisis desarrolladas para la cosmología al modelado del cerebro humano. Hemos creado un equipo multidisciplinario único (en el que yo me encuentro) que combina cosmólogos y neurocientíficos para explotar las sorprendentes similitudes entre la estructura de la red neuronal del cerebro (el conectoma) y la red cósmica. En particular, utilizamos el hecho de que tanto la red cósmica como el conectoma emergen como sistemas autoorganizados a partir de estados ruidosos. Gracias a esto podemos aplicar técnicas bien probadas en cosmología para modelar la estructura del conectoma.

En la actualidad, Cosmic-Brain cuenta con financiación del Cabildo de Tenerife a través del Programa de Capacitación Tecnológica de IACTEC en el marco de TF Innova, dentro del programa MEDI-FDCAN 2016-2025. En nuestro primer artículo, que será publicado en los próximos meses en la prestigiosa revista Neuroimage, nos centramos en el análisis de imágenes de resonancia magnética (MRI) para desarrollar un nuevo biomarcador de la edad biológica en humanos. Caracterizar el envejecimiento normal del cerebro según avanza la edad biológica es una de las cuestiones más importantes en neurociencia, ya que, entendido este proceso, desvíos medidos de este padrón normal son considerados como indicadores del deterioro prematuro del cerebro y, por lo tanto, del desarrollo de patologías neurodegenerativas.

Las conclusiones del primer estudio del proyecto Cosmic-Brain son bastante prometedoras, obteniendo una predicción de la edad en sujetos sanos equivalente a la obtenida con otros métodos existentes (centrados en la aplicación de redes neuronales y aprendizaje profundo). Lo interesante de nuestra metodología es que, además, permite una mejor interpretación de los cambios anatómicos en el cerebro que definen el envejecimiento.

Este trabajo ha sido la primera piedra de lo que, esperamos, será un fructífero y largo proyecto dentro del IAC. Pensamos que la transferencia a la sociedad que hace el IAC apoyando proyectos de neurociencia dentro del departamento de Tecnología Médica del IACTEC consolida al IAC a la cabeza del desarrollo científico y tecnológico en Canarias, más allá del campo de la astrofísica. Y como confirmación de este hito, comentarles que hace unas semanas participamos en la Reunión Bianual de la Sociedad Española de Neurociencia en Las Palmas de Gran Canaria, donde la acogida fue maravillosa. En esta reunión, nuestro trabajo recibió una mención especial, obteniendo uno de los premios al mejor póster de la conferencia, con el que se valoró no solo la disposición estética del poster sino, sobre todo, la originalidad y los primeros resultados del proyecto.

En la actualidad, la neurociencia atraviesa una etapa clave: después de décadas de investigación y de numerosas promesas que no llegaron a cumplirse, todavía carecemos de métodos claros y precisos para el diagnóstico temprano de enfermedades neurodegenerativas. Con el proyecto Cosmic-Brain tal vez logremos contribuir a cambiar este panorama y, quién sabe si más adelante, incluso lleguemos a aplicar técnicas de análisis de la neurociencia al estudio del Cosmos.

Biografía Aurelio Carnero Rosell nació en Santa Cruz de Tenerife. Su formación académica incluye la Licenciatura en Física por la Universidad de La Laguna y el Doctorado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid. Tras seis años en el Observatorio Nacional de Rí­o de Janeiro (Brasil) y otros dos años en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) en Madrid, volvió a Tenerife como investigador postdoctoral en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Actualmente continúa su investigación sobre Cosmología y Fí­sica Extragaláctica en el marco del proyecto "Capacitación Tecnológica del IACTEC", financiado por el Cabildo de Tenerife.

***Sección coordinada por Adriana de Lorenzo-Cáceres Rodríguez