Entre las muchas reformas inconclusas, muchas reformas no comenzadas, muchas reformas convenientemente olvidadas, existe una que casi ha caído en el olvido. Que un Gobierno no puedo aprobar unos presupuestos o su sistema de financiación político-territorial chirríe anacrónicamente o el modelo de pensiones públicas sea un disparate que corre hacia el precipicio son síntomas patológicos de una democracia parlamentaria cada vez más disfuncional. Pero el viejo asunto de la limitación de mandatos políticos, en cambio, ha caído en los márgenes del olvido. Y no es secundario. El presidente Pedro Sánchez ha insistido en que se presentará a las próximas elecciones generales, que deben celebrarse en 2027. Llevaría ya ocho años en el poder y aspiraría, por tanto, a doce años ininterrumpidos al frente del Ejecutivo. Y jurídicamente nada le podía impedir presentarse de nuevo. Lo mismo puede ocurrir con Núñez Feijoo o Santiago Abascal si tocan poder y saben mantenerlo. No hay absolutamente nada en la Constitución ni en las leyes que impida que Sánchez, Feijoo o Abascal puedan gobernar un cuarto de siglo sin descanso. En un contexto de furiosa polarización política, partidos convertidos en oligarquías al servicio de los líderes y una formación de élites entre estremecedora y repugnante tal vez esa falta de limitación sea todavía mas preocupante que antes.

En 2017 Ciudadanos presentó en el Congreso de los Diputados una modificación de la ley 50/1997 del Gobierno por la que no podría ostentarse la Presidencia del Gobierno más de ocho años. Luego añadía –extrañamente– que pasados otros cuatro el interesado podría ser de nuevo presidente si tenía la confianza de la Cámara, obviamente. No prosperó. Pero generó cierto debate. Para muchos juristas –abogados, profesores universitarios– la limitación de mandatos es ajena al sistema parlamentario. En su mayoría optan por introducir una reforma constitucional que limite explícitamente el número de mandatos. Respecto a la ejemplaridad de los políticos, no es demasiado fiable. George Washington –ciertamente en una república presidencialista– no quiso presentarse a un tercer mandato. Esta harto de la política y decidió que más le valía dedicarse a restaurar sus propiedades agrícolas. Sus sucesores, piadosamente, imitaron al padre de la patria, salvo Franklin Delano Roosevelt que se presentó –y ganó– cuatro veces seguidas. En la España contemporánea el único dirigente político que anunció que estaría ocho años como máximo y cumplió su compromiso fue José María Aznar. Lo de Rodríguez Zapatero fue distinto: decidió no presentarse por tercera vez porque las medidas económicas y administrativas a las que le obligó la crisis de 2008 lo abrasaron políticamente.

La limitación de mandatos debería extenderse por lo demás a los gobiernos autónomos, a los cabildos y ayuntamientos. José Miguel Rodríguez Fraga es alcalde de Adeje desde 1987: cerca de cuarenta años en el machito. Casimiro Curbelo lleva presidiendo el Cabildo de La Gomera desde 1991: más de un tercio de siglo. Antonio Morales va por su tercer mandato en el Cabildo de Gran Canaria y ya se ha ofrecido para el cuarto, porque el vale para un barrido, para un fregado o para reventar el barranco de Arguineguín. Muchos alcaldes acumulan doce, catorce o dieciséis años, como Francisco Linares o José Manuel Bermúdez. Casi todos los citados, como bastantes otros, han acumulado o acumulan dos y hasta tres cargos públicos. Es escasamente discutible el impacto negativo que en la fortaleza de una democracia, en la renovación de su dirección política, en la circulación de nuevas ideas y propuesta tiene una élite atornillada a los sillones, el sentido patrimonialista que terminan asumiendo y practicando tanto los representantes públicos como las organizaciones políticas. No limitar mandatos ha contribuido necesariamente a la partidización de las instituciones públicas y en la mineralización de las relaciones entre gobiernos y sociedad civil. No es un asunto precisamente menor ni una reforma circunstancial. Y por eso mismo nadie lo lleva en su programa electoral.