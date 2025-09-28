Trágico fin de la República en Canarias: traición de Franco y lealtad de Vázquez Moro

El último gobernador civil republicano de Tenerife / El Día

El 3 de agosto de 2008 publiqué en EL DIA un artículo sobre la detención el 18 de julio de 1936 del gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Vázquez Moro, que, tras dos Consejos de Guerra, fue ejecutado en la Batería del Barranco del Hierro el 13 de octubre de 1936, hace 89 años, paradójicamente acusado de «delito consumado de rebelión militar», cuando realmente se opuso a ella y se mantuvo fiel al gobierno de la República a la que juró servir.

Una sobrina nieta de Vázquez Moro, Laura Puga, descendiente de exiliados españoles en Buenos Aires, dio con el artículo, me localizó, y a partir de ahí mantenemos una grata relación epistolar e investigadora sobre la memoria histórica. Fruto de ella es la muy interesante conferencia de Laura el pasado 18 de septiembre sobre el exilio canario en Argentina en la Real Sociedad Económica de Amigos del País en La Laguna.

Manuel, piloto de la Marina Mercante, fue nombrado gobernador civil por el presidente de la República Manuel Azaña el 4 de marzo de 1936, justo diez días antes de que Franco llegara a Tenerife para hacerse cargo de la Comandancia Militar de Canarias, también por decisión de Azaña. Tenía 35 años y antes había sido alcalde de Jerez de la Frontera.

Los cambios de gobernadores civiles durante los cinco años (1931-1936) de la República fueron muy frecuentes, lo que se explica por lo convulsa de la época, tanto que fueron once los gobernadores que hubo en esos años en Tenerife, y así, por ejemplo, el primero, Enrique Izquierdo Jiménez, del Partido Republicano Radical, fue nombrado el 22 de abril de 1931 y cesó el 19 de julio, habiendo uno que sólo duró cinco días, Rufino Blanco Fombona, del mismo partido, nombrado el 14 de septiembre de 1933.

En esos escasos meses que Vázquez Moro fue gobernador civil, tuvo que soportar la amenaza permanente de que muy cerca de su despacho en el Palacio de Carta de la hoy Plaza de la Candelaria, Franco preparaba una sublevación militar en la Comandancia General de la Plaza Weyler, dejando ordenadas detenciones tras el golpe militar, además de Vázquez Moro, de su secretario particular, Isidro Navarro López, de 26 años; de Domingo Rodríguez Sanfiel, de 33, presidente del Círculo de Amistad XII de Enero; y de Francisco Sosa Castilla, de 26, que fueron llevados ante el piquete de fusilamiento a las 6 de la mañana del 13 de octubre de 1936 en un acto público con asistencia de vecinos y curiosos.

Además, y en concepto de responsabilidad civil, los ejecutados fueron condenados al abono solidario y mancomunado de 15.000 pesetas a la familia del voluntario fallecido en el asalto al Gobierno Civil en la madrugada del 18 al 19 de julio de 1936, Santiago Cuadrado Suárez, y 25.000 pesetas al Estado, siendo acusado Vázquez Moro de propiciar la muerte del joven golpista, cuando realmente hizo todo lo contrario, pedir desde el balcón a la población civil que se dispersara para evitar derramamientos de sangre.

El 18 de julio de 1936, los dos gobernadores civiles de Canarias, de Izquierda Republicana, son detenidos de acuerdo con la instrucción ordenada por Franco antes de marchar a Marruecos para iniciar el Alzamiento. El de Las Palmas, Antonio Boix Roig, fue condenado a muerte, si bien a última hora se le conmutó la pena, quizá porque, pudiendo ordenar disparos contra Franco al pasar éste en un remolcador por delante del Gobierno Civil rumbo al aeropuerto de Gando, se negó a hacerlo porque sus creencias religiosas se lo impidieron. Vázquez Moro, como la mayoría de gobernadores republicanos, fue asesinado. En todos los casos, la brutalidad de la sublevación militar llega a extremos inconcebibles, alcanzando a familiares, amigos y correligionarios, teniendo como única explicación la orden de exterminio de los más leales con la República dictada por los generales golpistas Mola y Franco.

Tal como relató Laura en La Económica, la esposa de Vázquez, Teresa Tamayo, que no pudo tener hijos, no recibió pensión alguna y falleció en la más absoluta miseria y soledad porque toda su familia se tuvo que exiliar a Argentina. La única hermana de Manuel, María, casada con Ramón Puga, se exilió desde Las Palmas a Buenos Aires. A ella oyó Laura, de niña, la carta de despedida que Manuel le escribió en capilla antes de su fusilamiento, recogida por la única persona a la que se permitió acompañar a Manuel en capilla, su cuñado Ramón Puga.

El final de la República puso a cada uno en su sitio: Franco, sublevado contra su propio gobierno, traidor; Vázquez Moro, todo un caballero.