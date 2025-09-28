Sembrar valor para el futuro de Canarias

En el corazón del Mencey, el lunes se reunió la voz de la industria, el metal y el campo canario. No fue un simple encuentro institucional, sino un espacio donde empresarios, responsables públicos y agentes sociales coincidieron en algo esencial: el futuro de Canarias no se puede sostener solo en el turismo, necesita una economía capaz de crear alto valor añadido, con raíces en lo productivo.

Industria y agroalimentación como motores estratégicos

Los líderes del sector pusieron sobre la mesa una realidad evidente: la industria tradicional y la agroalimentaria no son piezas secundarias, sino engranajes imprescindibles para equilibrar el modelo económico. Desde la modernización de polígonos hasta la automatización del campo, cada iniciativa apunta a lo mismo: ganar competitividad y evitar la fuga de talento cualificado .

La defensa y actualización permanente del REF, del AIEM y del POSEI, como herramientas fundamentales de nuestra condición RUP europea, apareció como una constante. No son tecnicismos lejanos, sino los cimientos que permiten que la producción local compita, se innove y atraiga inversión. Sin ellos, la estabilidad se tambalea; con ellos, se abre una oportunidad para que Canarias genere empleo de calidad y reduzca su dependencia exterior.

Consumir lo nuestro, apostar por lo nuestro

Pero más allá de la regulación y los incentivos fiscales, hay un factor cultural y social que marcará la diferencia: la concienciación del consumidor. En un mercado global, elegir productos elaborados en Canarias no es solo una cuestión de precio, sino un acto de compromiso con la tierra.

Esa decisión individual puede y debe trasladarse también al terreno colectivo: en licitaciones públicas y contrataciones privadas, el valor añadido local debería pesar como un criterio estratégico, no como un detalle menor. Consumir lo nuestro es multiplicar el empleo aquí, fortalecer las empresas aquí y garantizar que el esfuerzo de nuestra gente se traduzca en progreso para todos.

Una estrategia clara y compartida

El foro dejó claro que no basta con la voluntad aislada de las empresas. Hace falta una estrategia bien definida, sostenida en el tiempo, defendida con firmeza y compartida por instituciones, empresarios y sociedad civil. Una hoja de ruta que simplifique la burocracia, blinde las herramientas fiscales y apueste decididamente por la formación y la innovación .

En palabras latentes en cada intervención: si Canarias no estructura su economía en torno al valor añadido, seguirá atrapada en la precariedad y la dependencia. El reto es enorme, pero también lo es la oportunidad. n