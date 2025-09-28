Dulce Xerach Pérez (Tacoronte, 1969 - Madrid, 2025). / E.D.

Parece mentira escribir ese titular para enunciar una noticia que nunca pensé que se uniera tan pronto para decir adiós a Dulce. A Dulce Xerach. La suya ha sido una vida llena de pasión y de entrega, a la cultura, a su tierra, a la literatura, a los encuentros con el mundo de la arquitectura y de la discusión.

Su nombre propio, que parece nacido para ser la música de una cantante o de una escritora, y fue esto último, llegó a ser el más popular en todas las zonas de la vida por las que transitó. Jamás paró, hasta que el corazón se le paró, en Madrid, lejos de su familia (de Fernando Menís, su marido, arquitecto de enorme prestigio, un trabajador concienzudo, un artista como ella) y de sus amigos. Un innumerable torrente de personas que, al saber la terrible noticia de su muerte tan prematura, expresó su estupor y generó un sentimiento enorme de vacío. ¿Dulce? ¿Dulce Xerach? No es posible.

Combinó su vida privada, que también fue pública, pues alcanzó todos los extremos de sus pasiones, entre ellas la pasión de la amistad, con todas las artes y también con las complicadas artes de la política. Fue obligada por sí misma a ayudar a quienes tenía cerca, sus compañeros políticos, y a quienes no tenían que ver con las siglas a las que se debió.

Generó, en Santa Cruz de Tenerife, una enorme cantidad de obligaciones propias para hacer, por ejemplo, que el Círculo de Bellas Artes rompiera la tendencia canaria a dejar para mañana lo que había que hacer de inmediato. A ella se debe, en medio de controversias y también de ideas, su propio pensamiento cultural para hacer de aquella entidad centenaria un lugar duradero de discusión y de arte.

Su pasión fue en un tiempo, en los tiempos de Adán Martín, sobre todo, la combinación política-cultura, que la llevó a juntar a artistas de muy diversas pasiones para explicar entre todos la pasión canaria por mejorar nuestros universos creativos. Recuerdo con mucho cariño y gratitud, pero también con estupor, lo que hizo para que los escritores que fuimos jóvenes hace años nos juntáramos para celebrar aquellos tiempos.

Fue en el Cabildo tinerfeño al que ella pertenecía como electa y consistió en una discusión marcada por una exposición de fotografías organizada por Carlos A. Schwartz, que nos conocía a todos. Fue una hermosa sesión, hasta que alguien decidió que había que boicotearla y todos nos fuimos de allí, ella también, como si se hubieran tachado nuestros pasados. Así es la vida, y así fue en este caso la decepción que relato.

Por aquel entonces a este torbellino de ser y de estar que era Dulce Xerach se le ocurrió reivindicar para Santa Cruz un espacio que hasta entonces era tan solo (y ya era bastante) una sucesión ingente de pozos de petróleo: la refinería. Yo recordaba, imagino como todo el mundo, que esos depósitos estaban ahí sólo para surtir a los barcos y a los camiones del petróleo que almacenaban. Pero ella quiso darle una nueva dimensión a aquel lugar nada transparente del mundo santacrucero: lo convirtió en una obra de arte, y para el arte.

Al principio creímos poco (yo mismo creí poco) en la longevidad de aquella ocurrencia. Pero paso a paso, hasta alcanzar la velocidad propia de lo que se le ocurría a Dulce, su pasión hizo del invento una obra de arte en sí misma. Y hasta hoy, cuando ella era una de las altas directivas de aquella aportación artística a la isla, reluce lo que a muchos nos pareció una ocurrencia y hoy es uno de los patrimonios más simbólicos: haber convertido en arte lo que primero fue puro depósito de petróleo.

Era una creadora, en la política, en el arte, en la literatura. En este último renglón, era una apasionada creadora de personajes de la ciencia literaria que más quiso: la invención de la novela negra. He aquí la sucesión de sus títulos: Robo en Sao Paulo, Asesinato en una playa de Londres, Secuestro en Hong Kong, Muerte en la Bienal de Venecia… Como no podía ser de otra manera, aquella mujer que hizo de todo convirtió esta nueva pasión en una de sus más arriesgadas apuestas por hacer aun más que lo que se le hubiera pedido a una profesora, a una política, a alguien que quería empujar para que la isla, las islas, alcanzaran la intensidad de sus sueños, los sueños de Dulce Xerach.

La noticia nos llegó cuando se hacía sólida la calma de los viernes. En el silencio de Madrid, que era una de las capitales más transitadas por este ser que fue cosmopolita hasta el último instante, se apagó su vida. Los teléfonos, las emisoras, las redacciones, todo el mundo que alguna vez supo de ella o la tuvo cerca tuvo algo que decir de esta mujer sobresaliente en cuya huella se encuentran su alegría y sus pasiones.

Ella trabajó para el patrimonio cultural de su tierra, y ella misma es ahora un patrimonio inolvidable de las Islas en las que nació a la vida y al arte y a la pasión por la amistad. Dulce. Dulce Xerach. Inolvidable ser humano. Tan pronto se fue.