La ventana de Overton / El Día

Me encanta decir que nuestra sociedad ya ha dejado de pensar en términos de verdad absoluta. Aceptamos la idea de que cada persona tiene su propia verdad, establecimos que un concepto objetivo pasara a convertirse en un concepto subjetivo y permitimos que nos interfiriera en la percepción de ciertos valores propios. Y, ciertamente, nos debilitó, porque de alguna manera nos redujo nuestro ámbito de libertad.

Me gusta definir La ventana de Overton como una teoría política que nos explica cómo puede cambiar el posicionamiento de una sociedad ante determinados temas; pudiendo aceptar hoy como naturales aspectos que en el pasado fueron rechazados, atacados o considerados radicales. Incluso, vinculado a la concepción de la validación del liderazgo político, también era impensable que determinados líderes políticos llegaran al gobierno o a determinados ámbitos de poder, y finalmente lo han logrado.

Este modelo fue creado por el politólogo estadounidense Joseph Overton.Utilizó la metáfora de la ventana para transmitir la idea de un espacio delimitado a través del cual observamos. La teoría establece unos ejes de mayor o menor libertad, pudiendo un pensamiento desplazar la ventana de valoración evolutiva e inconsciente de impensable a aceptación. De ser inaceptable, pasaría a aceptable, posteriormente a razonable o sensata y finalmente a popular o política.

Psicológicamente, la ventana se mueve poco a poco entre sus ejes, con un nivel de sutileza del que no somos conscientes. Esta teoría nos ayuda a explicar la forma en la que se legitiman ciertas ideas ante la opinión pública, y cómo a partir de ahí parte de la ciudadanía las asume como propias. La polarización en la que estamos inmersos se explica a través de este modelo. La velocidad de la información es tan brutal que provoca un grado de extremismo frente a pensamientos contrarios. Digamos que en la actualidad se ha acelerado el proceso de cambio ante una idea, haciendo que la ventana se mueva bruscamente.

En ocasiones, la ventana es movida por los políticos, por grupos de presión o lobbies… Aunque no es descartable que la sociedad civil lo provoque, lo que ocurre es que, psicológicamente, esta sociedad suele estar desenfocada, entretenida en esa polarización que la engulle y con la que discute internamente. Bien orquestado, la ventana es movilizada por expertos o personas que se saben percibidas con credibilidad y conocimiento: medios de comunicación acompañados de la construcción del relato, u ocasionalmente, ante la aparición de un líder carismático o persuasivo, como es el caso de Donald Trump.

Pero, ¿cómo evolucionamos con una idea emocional y política según la teoría de La Ventana de Overton? Se produce mediante esta secuencia ordenada:

1.De lo impensable a lo radical. El uso de soportes científicos y con reputación conviven en esta etapa, logrando que esa idea impensable se radicalice.

2.De lo radical a lo aceptable. El efecto de los medios de comunicación genera el debate polarizado, acompañado de la capacidad del ser humano para llamarlo de una manera que no dañe nuestra percepción, o que no llegue a generarnos una reducción de nuestro valor por compartirlo. Muy usado en algunos liderazgos políticos cuando cambiamos las palabras, aunque el hecho sea el mismo; esta acción impacta a nivel inconsciente, y la ciudadanía lo asume.

3. De lo aceptable a lo sensato. La polarización baja de nivel y en los medios de comunicación se apoya esta idea, minimizando el valor o calificando de forma menos aceptada a las personas que no la apoyan (esa categoría de impopulares).

4.De lo sensato a lo popular. La idea, ya sensata, trasciende a medios de mayor y menor escala, artistas, músicos… Y se convierte en una idea aceptada por todos, generando rechazo en esa minoría que no la comparte (polarización social).

5.De lo popular a lo político. Una vez que el clima social es favorable, políticamente es sencillo legislar a favor de la idea introducida de origen. Idea sensata, aceptada y popular.

Me gusta compartir con vosotros que la idea no viene de la política, salvo en líderes muy persistentes, sino que viene de la sociedad, y es el cargo público el que la recoge y usa. Aunque hay excepciones, básicamente el triunfo político va por la conexión que pueda tener un político con el sentimiento que está en la sociedad y en su vínculo con él.

En España tenemos ejemplos reales, y estrategias de partidos políticos que, posiblemente, no llegan a esas mayorías absolutas por la falta de conexión. La sutileza de escuchar a la sociedad para plasmar en programas políticos, debates y leyes que lo regulen es esencial. Por ello, una contienda política en oposición sin abanderar la conexión social es improductiva electoralmente.