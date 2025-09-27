Madres estresadas

Varios niños llegan al colegio acompañados de sus madres. / Europa Press

Les presento a mi madre. Carmela Luján fue ama de casa y empresaria-trabajadora de un comercio de ropa en el barrio de Schamann. Eran finales de los años 70. Mamá abría la tienda en turno partido. Almediodía cerraba el comercio y marchaba a casa para hacernos la comida. Mientras cocinaba ponía una lavadora (los primeros años de matrimonio no tenía la máquina, usaba una pileta en la azotea). Después de la comida subía tres pisos para tender la ropa.

Por la tarde de nuevo a abrir la tienda. Allí vendía ropa, sábanas, edredones, lana,… todavía los comercios tenían los nombres de las familias, no se había abierto ningún centro comercial en Canarias. A las ocho de la noche cerraba ‘Comercial García’ e iba a la tienda de Paquito a comprar comida, a veces yo pedía un vaso de Clipper y un bocadillo de mortadela. Así todos los días. El sábado por la tarde con la tienda cerrada aprovechaba para poner más lavadoras. Los domingos le gustaba ir a Juncalillo a la cueva donde nació, con sus hermanos, allí nos juntábamos los primos a corretear por las montañas mientras mamá ( o su hermano Pepe, el del Tenderete) preparaba la comida. Algunos domingos íbamos a casa de su hermana Candita, que tenía 16 hijos. Candita y mamá conversaban de las novedades en la familia mientras vigilaban los calderos. No recuerdo oírles hablar del estrés, ni que se recomendaran pastillas para los nervios.

Cuento todo esto porque leo en los periódicos que «las madres españolas están a la cabeza en ansiedad y agotamiento en la Unión Europea: el 78% están sobrecargadas». El 57% de las madres encuestadas reconocen problemas de salud mental y un 42% tiene altos niveles de ansiedad. Entre las causas: el 64% de las madres asume las tareas domésticas, independientemente de su situación laboral. Está claro que la causa de esta sobrecarga está en que sigue imperando el machismo, las tareas domésticas sigue siendo cosa de ellas.

Los hombres sí se apuntan a disfrutar de los permisos de paternidad que son intransferibles. Pero solo dos de cada diez padres usan los permisos de forma corresponsable. Más de la mitad de los hombres piden el permiso coincidiendo con el de la mujer. Mi padre jamás hizo una tarea doméstica. Mamá (que ha llegado a los 94 años con todo su cuerpo y parte de su tino) y su hermana Candita no tuvieron permiso de maternidad, y no vivían en el paraíso. Pero los padres actuales tienen bastante culpa de que las madres de hoy en día sientan que viven en el infierno.