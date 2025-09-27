Cuatro tribus políticas

Archivo - El exportavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, durante la última jornada del Madrid Economic Forum, en el Palacio de Vistalegre, a 8 de junio de 2025, en Madrid (España). / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

España es un «país morbosamente inerte a la vida pública», decía Ortega y Gasset en 1927.No debe extrañarnos por ello que la sociedad civil parezca ajena a la realidad. En el tablero las fuerzas del crecimiento desigual, el envejecimiento, la urbanización y la migración global. De manera que en las democracias liberales, la escuela, la vecindad y los servicios públicos se han vuelto inmantenibles. Julian Barnes en Mis cambios de opinión señala que siempre votó con los mismos principios, por lo que votaba a partidos diferentes. Hoy la agenda de las derechas viene marcada con ‘ideas fuerza’: el miedo a la inmigración, el negacionismo del clima, la ineficacia de las autonomías, okupación, inseguridad y abandono rural. Europa se ha derechizado, buscando seguridad, orden e identidad, nos cuenta Roger-Pol Droit , en Alicia en el país de las ideas.

Las tribus son asociaciones políticas de los pueblos primitivos que agrupan varias familias de tronco común. La polarización nos ha ‘tribalizado’ en la mutación de nuestro modelo de Estado y con la degradación de la economía. Nadie ha votado el cambio de régimen hacia el ‘confederalismo’, ni discutido el ilegal concierto catalán. Dibujo España bajo cuatro ciudadanos de referencia. Por los ‘progresistas’ Ernest Urtasun, Cayetana Álvarez de Toledo ‘conservadora’, la tercera España ‘centrista’ con Iván Espinosa de los Monteros y la cuarta la España de Vox, con Santiago Abascal.

‘Progresista’ es Ernest Urtasun Doménech (Barcelona 1982), familia de origen navarro militantes del PSUC y abuelo falangista. Estudió en el Liceo Francés, licenciado en Ciencias Económicas y Carrera Diplomática en 2010. En Iniciativa por Cataluña-Verdes (1997-2010); diputado en el Parlamento UE (2014-2023); portavoz de Sumar y ministro de Cultura en 2023.; pareja de Saray Espejo, hoy en el gobierno de Salvador Illa. Referente del ‘socialcomunismo’, en la polarización del woke, medioambientalista, feminista, intervención del Estado en la economía, más gasto público e impuestos. Nacionalismo progre, de las izquierdas urbanas acomodadas. Desprecian lo español y lo latino. En su Ministerio plantea «superar el marco colonial» y las «inercias etnocéntricas», comprando la «leyenda negra española». Antitaurino, suprimió el Premio Nacional de Tauromaquia, contra la ley. A favor del desigual concierto catalán.

‘Conservador’ es el PP que defiende la familia, la nación y la religión. Ha aceptado el aborto, el matrimonio gay y la eutanasia, defiende la autoridad, la lealtad, el mérito y a los emprendedores. Contra el woke que ofrece el ‘tablero inclinado’ progresista. Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos (Madrid 1974) XV Marquesa de Casa Fuerte, nacionalizada argentina, francesa y española en 2007. Estudió Historia Moderna en Oxford con el hispanista Jhon Elliot. Se inició en El Mundo con Pedro J; diputada en Madrid 2008-12 con Zapatero y 2016 con Rajoy, dimitió con éste y luego con Casado. Sostiene que no hay democracias identitarias ni izquierdas igualitarias. Dejando el poder a la impunidad del nacionalismo, el «apaciguamiento» les da legitimidad moral. Desde Libres e Iguales y en su libro de 2021 Políticamente indeseable, precisa lo que defiende.

La tercera fuerza son los ‘liberales’, que represento con Iván Espinosa de los Monteros (Madrid 1971), fue secretario general de Vox, diputado por Madrid y portavoz de su grupo. Licenciado en Económicas y Empresariales, MBA en Finanzas en EEUU, casado con Rocío Monasterio (Madrid 1974), que también abandonó la política, tienen cuatro hijos. Promotor inmobiliario y consultor. Los liberales como partido siempre han fracasado en España, incapaces de modelar una opción política con valores estables en el tiempo. La polarización acaba con ellos (Suárez, Rosa Díez, Rivera).

La cuarta fuerza, ‘la derecha de Vox’, con su líder Santiago Abascal (Bilbao 1976). Licenciado en Sociología en 2003 por Deusto, en el PP (1994-2013), hasta que en 2014 funda Vox. Con cinco hijos de dos mujeres, que viven todos con él en Madrid. Diputado por Madrid desde 2019 y hoy al frente de Patriotas por Europa, derechas identitarias. La ‘polarización’ PSOE-PP impulsa los votos del descontento. El miedo a la inmigración, el negacionismo del clima, y las crisis autonómicas. Arrastran su discurso al PP, migratorio, de seguridad y defensa, de ‘okupación’ y del mundo rural. Gana la batalla del relato, porque emite un mensaje más claro en una Europa perdida, ajena a su Bolkestein y a sus Informes Draghi y Letti.